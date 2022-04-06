【特首選戰】李家超：如果辭職獲中央批准，準備參選特首

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超表示，如辭職獲中央批准，會打算準備參加下
一任特首選舉。他感謝特首林鄭月娥，在２０１７年委任他為保安局局長，其後又委任他作政務
司司長。
李家超又感謝香港市民，對服務市民超過４０年感到光榮，並感謝一起共事的公務員同事。
（ｈｙ）
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