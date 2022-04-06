《小傳日記》據報中國石油國企買俄天然氣，中海油升勢仲未停？

《小傳日記》清明假放完，魚缸都「登高」完，要落番山喇！今日跌超過４００點，好彩都

仲守得住兩萬二關。有個板塊逆市炒上，就係石油股喇！

隔晚國際油價收低，紐約期油跌１﹒３％或１﹒３２美金，收報每桶１０１﹒９６美金。布

蘭特期油跌０﹒８％或０﹒８９美金，收報每桶１０６﹒６４美金，三桶油開市表現唔算突出。

不過，食完晏番嚟，三桶油升幅顯著。當中以中海油（００８８３）表現最好，升５巴仙，報

１１﹒７銀，係全日表現第二佳藍戰士。另外兩桶油都唔錯，中石油（００８５７）升近２巴仙

，報４﹒１３銀；中石化（００３８６）就升近半巴仙，報４﹒０４銀。

據報，中石化同中石油等中國石油國企，同進口商傾緊以大折扣價格，同俄羅斯買液態天然

氣（ＬＮＧ）現貨。消息指，一啲進口商諗住利用俄羅斯公司做代表，喺俄羅斯液態天然氣採購

招標上玩埋一份。

事實上，俄烏局勢又有變化，因為烏克蘭媒體公布平民死亡嘅影片和相片後，歐盟隨時對俄

羅斯轉軚，話傾緊對莫斯科實施新制裁，包括禁止進口俄羅斯原油，而花旗嗰邊都話今個星期會

有更多對俄羅斯嘅制裁措施出台。不過，上星期花旗宣布將會從５月開始，６個月內釋放１﹒８

億桶石油儲備，國際能源署成員國亦傾緊一齊釋放石油儲備，以冷卻油市，並預計將會喺未來幾

日對外宣布，對油價不利。

不過，從技術層面嚟睇，中海油近排走勢非常之強，事關股價喺上個月１５號跌到最低

８﹒５４銀之後反彈，升勢超過兩個禮拜。日線圖睇，股價ｋｅｅｐ住企喺１０天線之上，而

１０天線同２０天線都升緊，今日最高見高１１﹒８４銀，創超過兩年高位。依家美歐制裁俄羅

斯招數愈嚟愈辣，中石油呢啲國企都可能靜靜雞搵番啲著數。俄烏局勢搞到一鑊粥，油價

ｋｅｅｐ住喺高位，對中海油有利，即使依家日線圖９ＲＳＩ已經升到７０，就嚟到超買區，相

信中海油仍然可以維持升勢，呢幾日好大機會升到１２銀水平！請請！



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