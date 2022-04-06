【特首選戰】李澤鉅：新一任特首目標應要令香港安定繁榮

《經濟通通訊社６日專訊》政務司司長李家超已向行政長官林鄭月娥提交請辭，並公布參選

行政長官選舉。長江集團（０１１１３）主席李澤鉅表示，新一任特首的目標應要令香港安定繁

榮，有安定的社會才能有繁榮的發展，並期望「新特首令香港人可以住好些」。（ｓｌ）

