《嬈望大中華－彭藹嬈》中國疫情下的經濟考驗

《嬈望大中華》中國人民銀行在３月沒有減息，筆者認為是基於強勁的經濟數據。但這並不

意味著央行不會再次採取寬鬆的貨幣政策，有幾位高級官員已暗示需要進一步放寬政策以支持國

內經濟，所以央行很可能會通過下調存款準備金率來放寬政策。

然而，這次降準不一定會是全面降準。這種寬鬆的貨幣政策將為任何潛在借款人或債務人增

加資金流動性，當中包括政府希望避免提振的高負債率房地產開發商。考慮到這些限制，筆者認

為即將到來的降準將針對特定行業，例如僅適用於「普惠金融」的降準，其中將涵括為農村和農

業用途，以及中小型企業提供的融資。

隨著許多企業繼續受到由新冠疫情引起的封城和防疫措施等影響，為了維持經濟增長，央行

可能會加快定向降準。筆者預計存款準備金率會從８﹒４％下調５０個基點至７﹒９％，下限為

５％。



＊人民幣於疫情爆發前是避險貨幣＊



在國內沒有負面消息的情況下，人民幣的避險性質一直保持不變。但當深圳和上海的疫情爆

發導致全面封城時，儘管俄羅斯和烏克蘭之間的衝突仍在繼續，人民幣兌美元仍然上升。



＊清零策略的另一考驗＊



深圳現已清除大部分的新冠肺炎病例，筆者預計上海也將在一周內接近清零。此前，金融業

將繼續在家辦公，而大型工廠將繼續閉環運營。如果一切按計劃進行，這一輪地區封鎖的負面影

響應該不會像筆者之前預計般大。

兩個一線城市的大規模核酸檢測和封城導致製造業和非製造業ＰＭＩ均跌破５０。原本筆者

樂觀地認為ＰＭＩ能在４月份反彈，但現在上海的全面封城改變了筆者的想法，原因有三。

第一，上海因核酸檢測封城兩天，而這兩天是國內的清明小長假，封城限制了上海的短途旅

遊和假日消費。

第二，大規模檢測後必會找出陽性個案，患者將需要隔離。如果獲安排在隔離設施隔離，這

些人便不能在公司或家中工作，減少整體生產力。

第三，最不確定又最可怕的是，當有很多人需要隔離，港口、金融業又是否有後備計劃應對

日常營運呢？

３月中國官方製造業ＰＭＩ從５０﹒２降至４９﹒５反映了大規模的核酸檢測和封城對生產

、新訂單和交貨時間的負面影響。小幅上漲的產出價格指數可能有助於抵消部分投入價格大幅上

漲的影響。３月非製造業ＰＭＩ從５１﹒６跌至４８﹒４。金融服務和電信業指數仍高於５０，

但交通、住宿和餐飲業指數均低於５０。較弱的數據乃在筆者的預期之內，這可追溯至封城期間

減少的消費活動。與製造業指數的趨勢類似，銷售價格指數也有所上升，表示服務供應商仍然能

夠轉嫁部分隨著投入價格上漲的成本。



＊修訂ＧＤＰ預測＊



筆者將２０２２年第一季度的ＧＤＰ按年增速從２﹒５％下調至２﹒２７５％，主要反映這

一輪封城的影響。同時，筆者也在考慮把第二季度的ＧＤＰ預測下調。而第三季度的ＧＤＰ預測

則從５﹒０％上調至６﹒０％，預料地方政府專項債券的發行會在下半年增加更多基礎設施項目

。

筆者預計這波疫情結束後，人民幣將再次具有避險特性。筆者的上半年美元兌人民幣匯率預

測為６﹒３５。《ＩＮＧ銀行大中華首席經濟師 彭藹嬈》



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