《宏觀銓局－馬桂銓》通脹，並非滯脹

《宏觀銓局》過去兩星期，投資者都關心美國聯儲局公開市場委員會在３月１６日的議息會

議結果，正如之前估計加了息。但在當局表明會在未來更積極加息之後，有投資者開始質疑聯儲

局能否制定所謂的「軟著陸」政策，也就是令通脹率從目前的７﹒５％下降至接近２％，同時保

持經濟正常增長及勞工市場達至近乎全民就業。

聯儲局宣布加息四份之一厘，是２０１８年以來首次加息，同時宣稱會在今年餘下六次議息

會議中，每次都加息四份之一厘，把利率逐步推高至兩厘。但在不到一周內，聯儲局主席鮑威爾

及幾名官員都表明，如果需要保持通脹預期穩定，他們可能會將利率提高半厘。３月２２日鮑威

爾說：「只要我們認為有需要加息５０個基點，我們就會照做，並無異議。」其後，克里夫蘭儲

備銀行總裁梅斯特贊成在年底前將利率提高到兩厘半，並認為年內個別議息會議中可能將加息半

厘。市場隨即調高未來兩次議息會議（即５月３日和６月１４日）將預計分別加息半厘，其餘四

次會議則加息四份之一厘。

換句話說，市場已經預期息口會在２０２２年底升至兩厘半。有投資者質疑，假如加息步伐

這樣快，能否達至「軟著陸」。目前兩年期和十年期的美國國債孳息率的孳息曲線繼續趨平，有

人擔心如此發展會令孳息率曲線倒掛，而這普遍被視為經濟衰退的先兆。

過去紀錄的確顯示孳息率曲線能預測經濟衰退，但這種講法無疑是過份簡化，因為當今金融

市場變數實在太多。筆者在金融行業打滾三十年，除了死亡和交稅是無可避免之外，唯一可以確

定的就是「世上沒絕對」（Ｎｅｖｅｒ ｓａｙ ｎｅｖｅｒ）。從技術層面來看，聯儲局的確

可以在年中透過退市大幅減持十年期國債，令到孳息率曲線變得陡峭。在２０２０年肺炎疫情最

嚴重期間，聯儲局減息並透過購買國債（即量化寬鬆）來注入流動資金。估計聯儲局持有超過５

萬億美元的美國國債，約佔所有未償國債兩成，成為最大持有者之一。

從基本因素來看，美國今年實際經濟增長預計為２﹒９％，其中已考慮到烏克蘭危機造成的

石油衝擊。美國長期平均增長率為１﹒９％，所以２﹒９％的增長已高於歷史水平。向來是美國

經濟的準確指標的製造業ＰＭＩ及服務業ＰＭＩ分別為５８％和５６％，顯示兩者皆持續擴張，

亦顯示美國經濟在未來１２個月內不太可能陷入衰退。美國企業盈利持續強勁，預計２０２２年

將增長５％，略高於１０年的平均盈利增長率。此外，高收益債券的息差向來是經濟疲軟的另一

個早期信號，但自加息以來數據持續改善。高收益債券的息差從３月１５日的４３７個基點收窄

至３月２８日的３７７點。而在肺炎疫情爆發前，其平均值是４２０點。假如投資者預視經濟衰

退迫在眉睫，他們通常會拋售手上的高收益信貸，並搶購國債以避險，導致收益率差距擴大。

烏克蘭危機仍未解決，令市場市場加劇波動。期限較短（即１至３個月）的投資者可考慮主

權債券。傳統用來避險的美國國債，前景正隨著通脹升溫和加息更趨複雜。筆者正審視中國國債

。中國在岸國債應受益於貨幣寬鬆政策，可能更有效抵禦當前的地緣政治風險。當然，投資者還

需要考慮人民幣資產的匯率風險。對於期限較長的投資者，筆者仍然建議投資股票，首選依然是

估值較低，包括美國金融、原材料、能源及工業板塊。

烏克蘭危機、制裁俄羅斯，還有頓涅茨克和廬甘斯克以及白俄羅斯的分離主義地區持續發展

，本欄的分析均基於截止２０２２年３月２８日的資訊，局勢始終不斷變化，難以定奪。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》



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