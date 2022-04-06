【聚焦人幣】美匯觸近兩年高，人幣中間價貶２９０點逼近６﹒３８

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９９，較

上個交易日跌２９０點子，錄兩連貶，創３月１６日以來三周新低，上個交易日報６﹒３５０９

。

美國聯儲局可能最快下月開始縮表，且歐美對俄羅斯實施新制裁令市場避險情緒上升，周二

紐約尾盤美匯指數升０﹒４９％，報９９﹒４８，盤中更觸及９９﹒５２６，是２０２０年５月

下旬以來最高。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３７９９ ＋２９０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９５６４ －７２５﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１５９０ －５２５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１４２ ＋３３﹒４０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３４２５ －３９﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８４１０ ＋８４０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４３４９ ＋３４２﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒６９３６ ＋８４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８６３２ －１１９﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１１００ ＋３１６﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６０４ －１６﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １３﹒１６７４ ＋３３０８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３０１６ ＋７﹒００

１人民幣╱韓元 １９１﹒０２００ －３５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

