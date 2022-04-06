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06/04/2022 09:19

【聚焦人幣】美匯觸近兩年高，人幣中間價貶２９０點逼近６﹒３８

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７９９，較
上個交易日跌２９０點子，錄兩連貶，創３月１６日以來三周新低，上個交易日報６﹒３５０９

　　美國聯儲局可能最快下月開始縮表，且歐美對俄羅斯實施新制裁令市場避險情緒上升，周二
紐約尾盤美匯指數升０﹒４９％，報９９﹒４８，盤中更觸及９９﹒５２６，是２０２０年５月
下旬以來最高。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３７９９　　＋２９０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９５６４　　－７２５﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１５９０　　－５２５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１４２　　　＋３３﹒４０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３４２５　　　－３９﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８４１０　　＋８４０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４３４９　　＋３４２﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒６９３６　　　＋８４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８６３２　　－１１９﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１００　　＋３１６﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６０４　　　－１６﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１３﹒１６７４　＋３３０８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３０１６　　　　＋７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９１﹒０２００　　　－３５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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