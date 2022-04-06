《鍾之日記》疫情嚴峻經濟剎車，恒指假後跌四百點

《鍾之日記》４月６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



獲提名出任美國聯儲局副主席的現任理事布雷納德表示，當局最快下月開始「迅速」縮減資

產負債表，刺激美國債息大幅攀升，加上歐盟對俄羅斯展開新一輪制裁，隔晚美股急挫，加上財

新中國服務業３月ＰＭＩ創逾２年低位，港股清明假後與內地Ａ股一同復市，恒指連升兩個交易

日後，今日插逾四百點，仍守十天線（現處２１９９６點）。

恒指低開２８２點或１﹒２５％報２２２２０，已是今早高位所在，跌幅隨即擴大，但十天

線暫見支持，大市跌幅收窄，惟受制２２２００。午後初段跌幅曾收窄至２５７點，見

２２２４４點全日高位，不過尾市又再向下，更跌穿今早低位，最多跌４８７點，低見

２２０１５，最終挫逾四百點收市。恒指收報２２０８０，挫４２１點或１﹒８７％；國指收報

７６０８，挫１６２點或２﹒０９％；科指跌１８２點或３﹒８２％，收報４５８７點。

北水回歸，全日流入６﹒３７億元，大市成交１３４２﹒２２億元。



＊滬綜指近平收，外資再度流出＊



內地新冠疫情失控，昨日新增本土及無症狀破兩萬宗，再創兩年幾以來新高。上海疫情嚴峻

，昨日新增本土個案再次突破萬人，達到１７０７７宗。浦西原定４月５日凌晨解封，但因上海

疫情持續，當局宣布將繼續實施封控管理。

今日公布的３月財新中國服務業ＰＭＩ錄得４２，較２月大幅回落８﹒２個百分點，為

２０２０年３月以來的２５個月低點，亦大幅低於市場預期的４９﹒７；３月綜合ＰＭＩ降至

４３﹒９，亦創２５個月低點。結合此前公布的財新中國製造業ＰＭＩ錄得４８﹒１，同樣落入

收縮區間，可見多地疫情防控升級令中國經濟發展再度按下?車鍵，傷害內需之餘還對全球供應

鏈帶來負面影響。

滬深股市清明假後復市見維穩，房地產及基建板塊早段獨力支撐，午後金融股走高，滬綜指

僅收升０﹒０２％，報３２８３﹒４３，深成指跌０﹒４５％，創業板指更跌１﹒２４％。

兩市全日成交９６６１億元人民幣，較休市前最後一個交易日增加３﹒３％。外資今日通過

陸股通淨流出５３﹒２１億元人民幣，結束連續三個交易日淨流入。人民銀行今日進行的１００

億元人民幣７天期逆回購，但由於今日有累積４５００億元人民幣逆回購到期，資金淨回籠

４４００億元人民幣。



＊樓市調控愈放愈鬆，內房喜拉漲＊



陷入流動性風險的房企佳兆業（０１６３８）獲馳援，國資背景的招商蛇口

（深：００１９７９）及四大ＡＭＣ之一的中國長城與該企訂立戰略合作協議，在佳兆業於大灣

區核心城市的儲備展開合作，緩解公司短期流動資金困難。佳兆業因延發年報處於停牌狀態，至

於招商蛇口因從中得益，在Ａ股收漲５﹒１％。

國資房企幫助有困難的民營同業，加上多地放寬樓市調控措施，刺激地產板塊走高，綠景中

國地產急漲３２﹒４％，禹洲地產（０１６２８）升１１﹒５％，富力地產（０２７７７）升

７﹒８％，時代中國（０１２３３）漲７﹒６％，越秀地產（００１２３）升７﹒３％，寶龍地

產（０３３７７）升５﹒８％。

甘肅省會蘭州市發布一攬子措施，明確提出降低個人購房門檻、提高公積金貸款額度、放鬆

區域限購以及放寬限售條件，首套房和二套房貸款首付比例分別降至２０％和３０％，同時對擁

有一套住房並已結清購房貸款的家庭，再次申請貸款購買住房的，執行首套房貸款政策；另外據

報安徽省多地首套房貸利率下調。

中國經濟不景氣，當局期望基建及地產推動火車頭。市場憧憬基建增速將加快，中鐵建

（０１１８６）升４﹒９％，中鐵（００３９０）升３﹒８％，中交建（０１８００）升

２﹒９％。



＊新冠患者中藥使用率高，新華製藥逆市升＊



內地報道指，上海陽性感染者中藥使用率超過９８％，中港中藥股受追捧。中國中藥

（００５７０）曾急升逾一成，高見４﹒８元，收市仍抽升２﹒５％，至於新華製藥

（００７１９）揚５﹒８％；白雲山（００８７４）吐１﹒４％；同仁堂科技（０１６６６）跌

０﹒３％。

上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長兼中醫疫病防治基地負責人房敏，於上海市新冠肺炎疫情

防控新聞發布會上稱，中醫藥在新冠疫情防控中發揮積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用

率穩定保持在９８％以上。

開拓藥業（０９９３９）宣局，新冠藥物「普克魯胺」治療輕中症非住院新冠患者ＩＩＩ期

臨床試驗的關鍵數據結果，發現普克魯胺可有效降低住院或死亡率，並可顯著持續降低新冠病毒

載量。開拓藥業股價今早開１６﹒０６元後迅速走高，一度大升逾２倍，最高見４６元，最後收

升約１﹒１倍，報２８﹒８５元。

至於歌禮製藥（０１６７２）旗下新冠口服藥「利托那韋（Ｐａｘｌｏｖｉｄ）」口服片上

月獲納中國新型冠狀病毒肺炎診療方案。歌禮製藥公布，已向香港遞交利托那韋（１００毫克薄

膜衣片）上市許可申請。歌禮製藥股價今日大升最多兩成，最終收市升１４﹒２％。



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