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06/04/2022 09:14

【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀破兩萬宗，上海延長封控措施

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地新冠疫情失控，昨日（５日）新增本土及無症狀破兩萬宗，
再創兩年幾以來新高。國家衛健委公布，４月５日全國新增確診１４１５宗新型冠狀病毒肺炎病
例，其中境外輸入病例３２宗；本土病例１３８３宗，吉林仍佔最多有９７３宗，其中長春市
８１７宗，吉林市１３６宗；上海３１１宗。
　　新增無症狀感染者１９１９９宗，其中本土１９０８９宗；本土無症狀感染病例中，上海佔
最多有１６７６６宗，吉林省１７９８宗，其中吉林市有１６８２宗；河北１０３宗；廣東３宗
。另有１２７宗由無症狀感染者轉為確診。
　　上海疫情嚴峻，昨日新增本土個案再次突破萬人，達到１７０７７宗。浦西原定４月５日凌
晨解封，但因上海疫情持續，上海市４日在全市展開新一輪核酸檢測，在檢測和相關工作完成前
，上海市宣布將繼續實施封控管理，２５００萬人口除因病就醫等外，仍須嚴格落實足不出戶。

＊北京加強防控：返京後７日內不聚餐、不聚會＊

　　北京市進一步加強疫情防控，北京市衛健委提醒廣大市民朋友，非必要不出京，不跨省區市
參加大型培訓或會議，規範佩戴口罩，勤洗手。今天是假期後首個工作日，市民朋友要進一步提
高防控意識，密切關注自身及家人身體狀況，特別是進返京人員要主動向社區報告，嚴格遵守防
控規定，返京後７日內不聚餐、不聚會，按要求進行核酸檢測和健康監測。核酸檢測陰性結果未
出之前採取居家辦公。如出現發熱、乾咳、腹瀉等症狀，不帶病上班、上學，不參加社會活動，
要主動篩查、及時就診，主動告知醫生旅行史、接觸史等情況，以便於醫生排查。
　　北京市５日宣布四項措施，包括在原有「１０＋３」重點行業人群核酸篩查基礎上，增加養
老機構、學校、進口貨物３類重點行業人群篩查，每周至少開展１次全員核酸檢測，可採取工作
日每日２０％比例開展。（ｃａ）
　

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