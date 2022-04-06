【大國博弈】美國國務院批准對台軍售，中方要求立即撤銷軍售計畫

《經濟通通訊社６日專訊》美國國務院批准新一輪對台灣軍售，將提供愛國者防空系統和技

術援助，總額９５００萬美元。這是拜登政府上台後，第二次核准對台灣的軍售。大陸外交部要

求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「立即撤銷上述對台軍售計畫」。

台灣的外交部表示歡迎，並感謝美國政府持續落實《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的

安全承諾，充分展現美國政府高度重視台灣防務需求，並延續近年來對台軍售常態化的政策。台

方又指，大陸持續軍事擴張與挑釁，台灣必須充分展現高度自我防衛的決心，將持續強化自我防

衛能力及不對稱戰力，並深化台美緊密安全夥伴關係。

美國國防部國防安全合作署指，軍售是基於《台灣關係法》，確保台灣空中作戰戰備能力，

嚇阻區域威脅，有助維持區域政治穩定和軍事平衡，符合美國國家、經濟與安全利益。當局已知

會國會軍售方案。

在北京，外交部發言人趙立堅周二（５日）在例行記者會上對美方軍售計畫表示堅決反對與

強烈抗議。趙立堅強調中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述

對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯絡。中方必將採取正當有力措施，堅定捍衛自身主權

和安全利益。（ｊｔ）

