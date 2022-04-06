【新冠肺炎】徐州：企業因緊急措施經營困難可延付工資最多３０天

《經濟通通訊社６日專訊》江蘇徐州昨日（５日）召開第八場疫情防控新聞發布會。徐州市

人社局局長於洪亮介紹，企業因政府採取停工停業等緊急措施導致經營困難暫無工資支付能力的

，經與工會或職工協商同意後，可暫時延期支付勞動者工資，延期時間不超過３０天。（ｗｌ）

