  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 09:24

【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１４００億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
，中標利率持平２﹒１％。因今日有１５００億元逆回購到期，當日實現淨回籠１４００億元。
　　公開市場本周（４日－８日）共有６１００億元７天期逆回購到期，因清明假期調休，人民
銀行４月２日開展了１００億元逆回購操作，中標利率持平２﹒１％，本周一至周三共４５００
億元到期，周四到期１５００億元，周五到期１００億元。（ｃａ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告06/04/2022
【大行炒D乜】券行齊降重汽(03808)目標匯證最熊　高盛看升理想(02015)160元
財經熱話06/04/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌
財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒
專訪04/04/2022
【專訪】陶冬：產業鏈斷裂危機重現，市場對此關注卻不夠（有片）
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金