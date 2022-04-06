【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１４００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購

，中標利率持平２﹒１％。因今日有１５００億元逆回購到期，當日實現淨回籠１４００億元。

公開市場本周（４日－８日）共有６１００億元７天期逆回購到期，因清明假期調休，人民

銀行４月２日開展了１００億元逆回購操作，中標利率持平２﹒１％，本周一至周三共４５００

億元到期，周四到期１５００億元，周五到期１００億元。（ｃａ）

