【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠１４００億元

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購
，中標利率持平２﹒１％。因今日有１５００億元逆回購到期，當日實現淨回籠１４００億元。
公開市場本周（４日－８日）共有６１００億元７天期逆回購到期，因清明假期調休，人民
銀行４月２日開展了１００億元逆回購操作，中標利率持平２﹒１％，本周一至周三共４５００
億元到期，周四到期１５００億元，周五到期１００億元。（ｃａ）
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