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06/04/2022 13:38

【聚焦數據】首二月中國服務進出口總額增３３﹒５％，服貿逆差降

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家商務部表示，今年１至２月，中國服務貿易繼續保持較好增
長態勢。服務進出口總額９５３４﹒８億元（人民幣．下同），同比增長３３﹒５％；其中服務
出口４６７５﹒８億元，增長３９﹒４％；進口４８５９億元，增長２８﹒３％。服務出口增幅
大於進口１１﹒１個百分點，帶動服務貿易逆差下降５７﹒６％至１８３﹒１億元，同比減少
２４９﹒１億元。
　　首二月，知識密集型服務進出口３８２４億元，增長１７﹒９％。其中，知識密集型服務出
口２１９６﹒９億元，增長２０﹒３％；出口增長較快的領域是知識產權使用費、電信計算機和
信息服務、其他商業服務，分別增長７２﹒１％、２５﹒７％、１７﹒１％。知識密集型服務進
口１６２７﹒１億元，增長１５％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達１２４﹒９％。
　　旅行服務進出口有所恢復。１－２月，中國旅行服務進出口１４９７﹒７億元，增長
１６﹒９％，其中出口下降７﹒１％，進口增長１９﹒１％。剔除旅行服務，期內服務進出口增
長３７﹒２％，其中出口增長４１％，進口增長３２﹒５％；與２０１９年同期相比，服務進出
口增長５９﹒４％，其中出口增長７５﹒３％，進口增長４２﹒４％。（ｗｌ）

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