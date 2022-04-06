【聚焦數據】首二月中國服務進出口總額增３３﹒５％，服貿逆差降

《經濟通通訊社６日專訊》國家商務部表示，今年１至２月，中國服務貿易繼續保持較好增

長態勢。服務進出口總額９５３４﹒８億元（人民幣．下同），同比增長３３﹒５％；其中服務

出口４６７５﹒８億元，增長３９﹒４％；進口４８５９億元，增長２８﹒３％。服務出口增幅

大於進口１１﹒１個百分點，帶動服務貿易逆差下降５７﹒６％至１８３﹒１億元，同比減少

２４９﹒１億元。

首二月，知識密集型服務進出口３８２４億元，增長１７﹒９％。其中，知識密集型服務出

口２１９６﹒９億元，增長２０﹒３％；出口增長較快的領域是知識產權使用費、電信計算機和

信息服務、其他商業服務，分別增長７２﹒１％、２５﹒７％、１７﹒１％。知識密集型服務進

口１６２７﹒１億元，增長１５％；進口增長較快的領域是保險服務，增速達１２４﹒９％。

旅行服務進出口有所恢復。１－２月，中國旅行服務進出口１４９７﹒７億元，增長

１６﹒９％，其中出口下降７﹒１％，進口增長１９﹒１％。剔除旅行服務，期內服務進出口增

長３７﹒２％，其中出口增長４１％，進口增長３２﹒５％；與２０１９年同期相比，服務進出

口增長５９﹒４％，其中出口增長７５﹒３％，進口增長４２﹒４％。（ｗｌ）

