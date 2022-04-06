  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 16:31

【聚焦人幣】２－５年期國債中美利差倒掛，外資退熱難撼債市大勢

　　《經濟通通訊社６日專訊》自美聯儲３月開啟加息以來，美債收益率一路走升，最新釋放的
鷹派信號，令這種勢頭進一步加劇。而中國債市的相對穩定，則導致中美利差不斷被擠壓，１０
年利差最新收窄至２０個基點（ｂｐ），創近１２年新低，兩至五年則均出現明顯倒掛。據《路
透》引述業內人士認為，中美利差收窄將抑制外資增持境內債券熱情。但從外資佔債市總量不足
５％的比例來看，其後續走向應無法撼動人民幣債券大勢。
　　路透綜合上海清算所和中債登數據計算，２月境外機構在上清所債券托管量減少１３４億元
（人民幣．下同），加上同期在中債登減少的６６９億元，境外機構當月在銀行間債市總減量為
８０３億元，為２０２１年３月以來首度減持。

＊短端利率下行或難以延續＊

　　與此同時，外匯交易中心公布的境外機構債券待償期分布數據顯示，２月外資持有的三年以
內債券佔比為３５％，遠低於１月的５２％，也是逾一年多來的最低佔比；擴展至五年以內債券
，２月佔比為５２％，也低於１月的６６％，同時創下逾一年佔比的新低。外資持有短端佔比下
降的同時，相對長期限佔比卻呈上升勢頭。２月外資持有七年以上期限債券的佔比為４０％，較
１月的２９％大幅提升，並且也是去年８月以來的新高，顯示了短端受到一定擠壓。
　　廣發證券固收首席劉郁等報告稱，３月末至４月初，財政支出釋放資金助力流動性轉鬆，帶
動短端利率下行。參考２０１８年中美利差短端倒掛期間的流動性和短端利率表現，預計這種短
期利率下行的走勢可能難以延續。（ｗｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/04/2022
內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成
中國故事06/04/2022
《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行畀讚三桶油逆市造好
FOCUS06/04/2022
【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金