【聚焦人幣】２－５年期國債中美利差倒掛，外資退熱難撼債市大勢

《經濟通通訊社６日專訊》自美聯儲３月開啟加息以來，美債收益率一路走升，最新釋放的

鷹派信號，令這種勢頭進一步加劇。而中國債市的相對穩定，則導致中美利差不斷被擠壓，１０

年利差最新收窄至２０個基點（ｂｐ），創近１２年新低，兩至五年則均出現明顯倒掛。據《路

透》引述業內人士認為，中美利差收窄將抑制外資增持境內債券熱情。但從外資佔債市總量不足

５％的比例來看，其後續走向應無法撼動人民幣債券大勢。

路透綜合上海清算所和中債登數據計算，２月境外機構在上清所債券托管量減少１３４億元

（人民幣．下同），加上同期在中債登減少的６６９億元，境外機構當月在銀行間債市總減量為

８０３億元，為２０２１年３月以來首度減持。



＊短端利率下行或難以延續＊



與此同時，外匯交易中心公布的境外機構債券待償期分布數據顯示，２月外資持有的三年以

內債券佔比為３５％，遠低於１月的５２％，也是逾一年多來的最低佔比；擴展至五年以內債券

，２月佔比為５２％，也低於１月的６６％，同時創下逾一年佔比的新低。外資持有短端佔比下

降的同時，相對長期限佔比卻呈上升勢頭。２月外資持有七年以上期限債券的佔比為４０％，較

１月的２９％大幅提升，並且也是去年８月以來的新高，顯示了短端受到一定擠壓。

廣發證券固收首席劉郁等報告稱，３月末至４月初，財政支出釋放資金助力流動性轉鬆，帶

動短端利率下行。參考２０１８年中美利差短端倒掛期間的流動性和短端利率表現，預計這種短

期利率下行的走勢可能難以延續。（ｗｌ）

