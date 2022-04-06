【聚焦人幣】法國外貿銀行：料短期內中國證券投資資本淨流出持續

《經濟通通訊社６日專訊》法國外貿銀行（Ｎａｔｉｘｉｓ）今日發表評論指出，鑒於近期

副總理劉鶴發表講話後中國債券和股票的息差收窄且前景仍不明朗，短期內可能會繼續看到中國

證券投資的資本淨流出；加上外需減弱和進口價格上漲，如果出口支撐不足，貿易順差收窄將給

人民幣帶來貶值壓力。

該行亞太區首席經濟學家艾西亞稱，新冠疫情爆發以來，中國貿易順差和外商投資快速增長

，２０２１年淨外匯收入達到３５６０億美元歷史新高。不過，這一趨勢在２０２２年２月發生

逆轉，２２個月連續資金流入後首次出現淨流出。鑒於外需迅速放緩和大宗商品價格高企，中國

今年能否保持巨額貿易順差存在不確定性。

事實上，資本外流主要來自於證券投資。２０２２年２月，中國資本淨流出３２０億美元，

是自２０２０年３月以來的最大金額。２０２１年，平均每月資本流入９０億美元。值得關注的

是，有傳言稱，持有中國債券約１４００億美元的俄羅斯投資者可能已經變賣資產換取現金。除

俄羅斯的因素外，鑒於美聯儲的鷹派立場和中國人行的鴿派立場，中美主權債券息差從２０２１

年底的１２７個基點收窄至２０２２年３月的３２個基點。美國國債收益率超過中國只是時間問

題。

此外，中國新一輪的封城可能增加另一層不確定性。

艾西亞指出，高頻指標也顯示２０２２年３月證券投資的資金外流繼續，從債券向股票擴散

。這是自２０２０年以來互聯互通股市北向資金首次出現淨流出，這意味著外國投資者正在通過

香港拋售他們的股票。（ｗｌ）

