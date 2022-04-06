【聚焦數據】３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期

《經濟通通訊社６日專訊》受多地聚集性疫情暴發及防疫措施收緊的影響，３月服務業經營

活動明顯收縮，景氣水平較低。今日公布的３月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業

ＰＭＩ）錄得４２，較２月大幅回落８﹒２個百分點，為２０２０年３月以來最低，亦大幅低於

市場預期的４９﹒７。

此前公布的３月財新中國制造業ＰＭＩ錄得４８﹒１，同樣落入收縮區間。兩大行業景氣度

雙雙下降，拖累３月財新中國綜合ＰＭＩ下降６﹒２個百分點至４３﹒９，為２０２０年３月以

來最低，顯示近期疫情導致企業生產經營活動再度收縮。

財新中國ＰＭＩ走勢與國家統計局一致。統計局公布的３月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒５，下

降０﹒７個百分點，服務業商務活動指數為４６﹒７，下降３﹒８個百分點，綜合ＰＭＩ回落

２﹒４個百分點至４８﹒８。



＊服務業經營活動指數近七個月來首收縮＊



從分項數據看，服務業供求嚴重收縮。３月服務業經營活動指數大幅下降，近七個月來首次

低於臨界點，服務業新訂單指數繼續在收縮區間下降，為２０２０年４月來最低。受訪企業反映

，這主要與新冠疫情反彈、防疫措施收緊有關。海外疫情同樣導致外需受挫，３月新出口訂單指

數降至２０２０年１１月來最低。

疫情反彈疊加供需雙弱導致服務業用工維持收縮趨勢。３月就業指數連續三個月低於榮枯線

，但較前兩個月略有回升。防疫措施影響運輸出行和服務業用工，導致服務業積壓工作率進一步

上升，為２０２２年以來最高。



＊成本漲幅加劇但向消費端傳導有限，企業壓力增＊



服務業成本加速上漲，但向消費端的傳導有限，企業成本壓力增大。３月服務業投入價格指

數由２月的六個月來低點重新加速上揚，超過長期均值，企業反映原料、食品、運輸、用工和防

疫等成本和開支均有所上漲。雖然成本漲幅加劇，但受限於需求較弱，服務業出廠價格指數在擴

張區間小幅回落，為七個月來最低。部分漲價企業表示加價是向客戶轉移增加的成本負擔，其他

企業則在疫情下降價以吸引新訂單。

服務業市場樂觀度減弱。３月服務業經營預期指數在擴張區間內回落，降至２０２０年９月

以來最低，並低於長期均值。部分受調查企業相信疫情將會完全受控，市況將迎來復蘇；也有部

分企業擔憂疫情對業務運營的困擾仍不知會持續多久，同時俄烏衝突也增加了不穩定因素。



＊多種因素加劇經濟下行，滯脹風險凸顯＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年３月，受國內局部疫情暴發因素影響，製造業

、服務業景氣度大幅轉弱，服務業受影響更加明顯。供給收縮，需求承壓，出口惡化，企業成本

上升，用工穩定，市場樂觀情緒有所減弱。目前國內正面臨２０２０年初以來最為嚴峻的疫情形

勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共

振，加劇了中國經濟下行壓力，滯脹風險凸顯。

政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民群

眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重點

行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。（ｗｌ）

