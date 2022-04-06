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06/04/2022 10:45

【俄烏開戰】亞開行降中國ＧＤＰ預測至５％，俄烏戰爭拖慢經濟

　　《經濟通通訊社６日專訊》亞洲開發銀行（ＡＤＢ）周三指出，亞洲發展中國家今年增長速
度料將低於先前預估，在新冠疫情衝擊尚未完全消除之際，烏克蘭戰爭料將打亂亞洲經濟復甦。
　　ＡＤＢ報告稱，亞洲發展中經濟體今年總計料將增長５﹒２％，略低於１２月時預測的
５﹒３％，遠低於去年的增長６﹒９％。明年預估增長５﹒３％。
　　ＡＤＢ在亞洲發展前景報告中指出，俄羅斯入侵烏克蘭已嚴重影響亞洲發展中經濟體前景，
這些經濟體目前仍飽受新冠疫情之苦。ＡＤＢ指出，其他一些因素也可能令亞洲增長前景蒙陰，
包括大宗商品價格持續上漲、美國大幅加息可能導致金融穩定風險加劇，以及出現更致命的新冠
變異體。
　　ＡＤＢ表示，中國經濟今年料增長５％，低於１２月時的預測，並且遠低於２０２１年的增
８﹒１％。除南亞外，其他亞洲區域今年增長都料將低於預期。ＡＤＢ現在預計東亞和東南亞分
別增長４﹒７％和４﹒９％，先前預測分別為５﹒０％和５﹒１％。
　　由於大宗商品價格漲幅超出預期，ＡＤＢ將亞洲２０２２年通脹預期從之前的２﹒７％上調
至３﹒７％，預估２０２３年降至３﹒１％。（ｃａ）

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