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即市新聞

06/04/2022 12:01

【恒大困局】恒大成都項目遭「瘋搶」：購房人需１分鐘內確認簽字

　　《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，已沉寂一年半的「成都恒大．天府半島項目」微信
公眾號近期突更新，並宣布於３月３１日至４月１日啟動天紀小區項目７５、７６、８１、８２
號樓１１２４套商品住房網絡登記報名。
　　公眾號發布提示，進入選房區的購房人需在１分鐘內（自進入選房區開始計時）確認房源並
簽字確認，房源選定後只退不換，否則視為放棄當期優先購買權，請提前篩選備選心儀房源。
　　樓盤此前突發取證公告，本批次全部準售房源共１１２４套，戶型區間９１平方米至１３７
平方米，每方米單價約１２５００元人民幣，項目預計４月６日至８日選房，交房時間則為
２０２４年６月３０日。
　　翻查成交紀錄，項目比周邊二手房便宜至少每平方米７０００元人民幣，所以僅兩天時間就
吸引了３３７３個通過資格複審的家庭報名搶購。
　　事實上，受恒大爆雷影響，恒大天府半島此前基本處於半停工狀態，仍存有高度風險。因此
成都天府新區房地產業協會３月３１日也專門發布溫馨提示，提醒民眾「審慎評估、審慎付款與
審慎選購。」售樓部現場也貼滿示警風險的標語，但仍未影響民眾選購熱情。（ｃａ）

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