《投資智慧－鄧聲興》小鵬汽車（９８６８）受惠電動普及速度加快

《投資智慧》俄烏戰爭的開始，使得國際市場對原油供應憂心忡忡，無疑推高了全球原油價

格。在戰火綿延造成油價大漲的當下，似乎只有不仰賴石油驅動，而是以電池為儲能及動力來源

的「電動車行業」受惠。預計全球汽車產業不論在需求或供給端，都將加速迎向電動化，使得電

動普及的速度進一步加快。其中，連續三個季度斬獲新勢力交付冠軍的小鵬汽車（０９８６８）

值得投資者關注。



集團３月共交付１５４１４輛智能車，同比增長２０２％，環比增長１４８％，再奪月度冠

軍。其中，小鵬智能轎跑Ｐ７月度交付首次突破九千，達到９１８３輛，創下新勢力純電車型的

全新紀錄；Ｐ５車型在３月交付４３９８輛；Ｇ３和Ｇ３ｉ智能ＳＵＶ在３月交付１８３３輛。

整體來看，２０２２年第一季度，集團總交付達到３４５６１輛，同比增長１５９％；Ｐ７智能

轎跑累計交付１９４２７輛；Ｐ５車型累計交付１０４８６輛，按季增３８％。小鵬汽車已實現

三連莊，連續三個季度奪得新勢力交付冠軍，智能電動車歷史累計交付量已超過１７萬輛。與此

同時，得益於集團的銷售服務及超級充電站網絡快速擴張，新產品推出節奏加快，其公布的

２０２１年年度業績表現同樣十分亮眼。總收入２０９﹒８８億人民幣，按年增加２５９﹒１％

；錄得毛利２６﹒２３億元，上升８８６％；毛利率上升７﹒９％至１２﹒５％；汽車交付量

９８１５５輛，上升２６３％。汽車銷售收入２００﹒４２億元，按年增加２６１﹒３％。



據國家發改委的數據顯示，至２０２５年，中國智能汽車數量將達到２８００萬輛，滲透率

８２％；２０３０年將達到約３８００萬輛，滲透率達到９５％。在節能環保的大環境及政策的

支持下，電動車行業的快速發展已是大勢所趨。而集團憑藉其在售的強大車型，計劃中基於新平

台推出的新車型，以及在技術上的領先地位，有望進一步實現持續的增長及毛利率的結構性提升

。目標價１５０元，止蝕價１００元。《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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