《拆局麒想－林嘉麒》中證監讓步有原因，中概股真的可翻生？

《拆局麒想》中美審計底稿風波再有進展，中證監就《關於加強境內企業境外發行證券和上

市相關保密和檔案管理工作的規定》發出修訂草稿，意見稿最大讓步無疑是刪除當中關於「現場

檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，定義上不再要求

現場檢查以內地監管機構為主。



雖然中證監讓步，但留有注腳，表明若果境內企業因海外上市等活動需要開展檢查，應當通

過跨境監管合作機制進行。以此推敲，一旦涉及審查的話，在程序上是要先啟動跨境合作，然後

才可以展開非以內地監管機構為主的審查，很大程度意味預設一道關卡，主導權仍是內地機關，

這方面仍有待美國證監會接受。事實上……



另外，中證監強調，堅定支持企業根據自身意願，自主選擇上市地，更重點是表明企業可

減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿。以此邏輯推斷的話，是否代表只要工作底稿不牽涉任何

不必要敏感信息，企業聘用的審計機構就可以接觸？若答案是對的話，又如何定對「不必要敏感

信息」？這方面要就看美國取態。即使美方首肯，由於意見稿明確上市公司既肩負起的信息安全

責任，及維護國家信息安全的大原則，但現在「不必要敏感信息」的介定權，字眼上是上市公司

負責，對公司本身會否反而額外增加責任及介定錯誤風險。



無論如何，中證監是作出了讓步，但意見稿的字眼上部分是含糊其詞，且看市場的反應吧！

中概股已由３月份低位大幅反彈，是否有一定程度上反映？中資科網股因為中證監的消息再升是

不能排除，但套用當日摩根大通說法，中概股月初被洗倉，主因不是退市問題，而是地緣環境下

的風險，一切已盡在不言中。



相比回應西方博奕的強硬態度，中方在退市問題上來得既善意，而且近乎千依百順，不尋常

的Ｈｕｍｂｌｅ而又火速修訂規則求和的背後反映是甚麼？叫人懷疑似乎代表是一系列負面因素

促成的善意求和。這包括：



一：內地經濟問題太多，中美息差收窄環境下，資金外流Ｃａｐｉｔａｌ Ｆｌｉｇｈｔ已

越見嚴重，有需要盡快解決可解決的問題去部分止血。



二：無疑，此處不留人，自有留人處。中概股大可到本港或內地上市。用交銀國際計算，符

合第二上市要求的中概股可能帶來２０００億美元融資。可是，此時此刻，以香港市場吸引力，

能否短時間內滿足過萬億港元的融資需求？中方舉動可能已曲線說明，不論對香港或內地市場，

現時都是有其困難甚至不樂觀，對奏夠足夠投滿足大量集資是帶有保留。



三：美國市場就是全球資本規則的精神領袖，中概股若不能滿足美國要求而被退市，即使改

赴香港上市，總會有一批西方機構投資者會對該批股份，甚至整個市場更敬而遠之。



四：內地科技行業已經由幾年前創造就業，變成為製造失業，不解決他們的融資問題，後果

不能低估。



中概股審計問題搞了十幾年，自２０１９年起開始白熱化，但當時中概股走勢仍然是與納指

看齊，部分估值上更高於美國。但事情直到去年中開始逆轉，並出現一浪低於一浪。時序看，如

果退市是問題重點的話，三年前的股價理應已跌至四腳朝天，造成中概股的弱勢，由始至終是監

管打壓，特別國家的監管風暴。

《元宇證券基金投資總監 林嘉麒》



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