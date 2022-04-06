  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 10:50

《樓市亮話－湯文亮》如果現在撤辣，樓價先跌後回升

　　《樓市亮話》差餉物業估價處２月份樓價指數跌了２％，３月份凶多吉少，４月份能夠持平
已經有交代，問題是除了樓價下跌之外，成交量亦處於極低水平，估計不用太久，業主將會有人
叫政府撤辣。其實，大行已經率先表態，認為樓價在未來四年會下跌１８％，撤辣是可以減少下
跌幅度，甚至是不可或缺。

　　樓價在疫情下，成交量以及樓價下跌是極之正常，當５月份抗疫第二階段解封之後，樓價應
該會調頭回升，撤辣與否是不重要。不過，就算叫政府都不會撤辣，簡直是浪費時間，至於大行
點解會如此肯定樓價會在未來四年下跌１８％，是不是受了地產界壓力，逼政府減辣，當然不是
，原因很簡單，就是大行寫地產評論專家太年輕，大家只是想多了。

　　有人話不能下此判斷，萬一政府良心發現，放寬部分辣招，例如已經有樓的香港業主再買樓
不用繳付辣招稅，釋放有樓業主的購買力，樓價除了立刻上升之外，成交量亦會大增，我同意這
個說法，但不會即時發生，成交量的確會大增，不過樓價會先跌後回升。

　　香港被疫情蹂躪超過兩年，不少業主財政出現困難，尤其是持有多個物業的業主，如果他們
不是擔心將住宅單位賣走，再買回的時候要付辣招稅，早已將手上部分單位賣走，如果政府撤辣
，已經有住宅單位的香港市民買樓不用付１５％印花稅，相信有不少業主會賣樓解財困，而且叫
價會相應地調整，話晒那些都可以叫救命錢，樓價有機會即時下跌，估計那些單位很快便會被吸
納，到時候樓價便會調頭回升，甚至展開另一個升浪，樓市就是如此，即使一個利好樓市政策，
都會先反映不利結果，如果撤辣反而令樓價下跌而急急賣樓，最後只會恨錯難返。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/04/2022
【中概股】溫傑ETF勝個股　醒你兩大忠告！（有片）
開市Good Morning06/04/2022
熊麗萍：北水歸位惟港股方向未明　恒指短期支持21500
大行報告06/04/2022
【大行炒D乜】券行齊降重汽(3808)目標匯證最熊　高盛看理想(2015)$160
財經熱話06/04/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹嚇怕投資者，美股虛幣應聲齊跌
財經熱話05/04/2022
【騰訊阿里ADR再升】黃瑋傑拆解買入中概股先決條件！（有片）
財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金