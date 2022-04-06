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06/04/2022 15:42

【新冠肺炎】商經局司機確診，邱騰華快測呈陰性

　　《經濟通通訊社６日專訊》商務及經濟發展局今日表示，一名司機新冠病毒快速測試結果為
陽性。該名司機負責為商經局局長邱騰華擔任駕駛工作。邱騰華每日上班前均有進行新冠病毒快
速測試，全部結果為陰性。
　　該名司機無須與公眾人士接觸，亦沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施
。他最近一次上班日期為４月３日，並沒有回到添馬艦商經局辦公室。（ｃｌ）

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