【特首選戰】劉兆佳：李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選

《經濟通通訊社６日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，考慮到現時局勢和日後香港

面對的挑戰，政務司司長李家超應是中央目前認為最符合標準的下任行政長官人選，相信這次特

首選舉形勢比較特殊，中央不希望破壞愛國陣營團結，令外部勢力有機可乘，故較屬意一個人參

選，但恐怕這並非常態。



＊李家超優勢是與本港不同利益集團無瓜葛＊



《香港電台》引述劉兆佳表示，李家超最大優勢在於與本港不同政治派系和利益集團沒有任

何瓜葛，可以更能忠誠向國家負責，更義無反顧推動各種政策和制度改革，令香港更有能力融入

國家發展大局，強化本港經濟活力以及破解深層次矛盾。

劉兆佳又分析，中央對特首人選的４個標準分別是一定能果斷、硬朗、不畏艱難維護國家和

香港利益與安全；一定能與中央保持一致，忠實執行中央指令，確保中央對港政策得以貫徹；一

定能熟悉政府運作，不需要長時間學習和磨合；以及一定能團結各方面力量，特別是愛國力量。



＊將以包容姿態，紓緩不同基層人士矛盾＊



他估計，如果李家超出任特首，他一定會更強硬和嚴厲打擊外部實力和反中亂港勢力，對於

其他人則採取團結、包容和照顧的姿態，讓不同基層人士的矛盾得以紓緩。他不擔心李家超曾被

美國制裁會影響香港與外國聯繫，因本港還有很多其他領導和社會民間領袖負起國際聯繫責任，

除了美國和西方國家，還有很多發展中國家，日後對香港發展可能更為重要。（ｃｌ）

