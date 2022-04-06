  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 17:17

【特首選戰】劉兆佳：李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選

　　《經濟通通訊社６日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，考慮到現時局勢和日後香港
面對的挑戰，政務司司長李家超應是中央目前認為最符合標準的下任行政長官人選，相信這次特
首選舉形勢比較特殊，中央不希望破壞愛國陣營團結，令外部勢力有機可乘，故較屬意一個人參
選，但恐怕這並非常態。

＊李家超優勢是與本港不同利益集團無瓜葛＊

　　《香港電台》引述劉兆佳表示，李家超最大優勢在於與本港不同政治派系和利益集團沒有任
何瓜葛，可以更能忠誠向國家負責，更義無反顧推動各種政策和制度改革，令香港更有能力融入
國家發展大局，強化本港經濟活力以及破解深層次矛盾。
　　劉兆佳又分析，中央對特首人選的４個標準分別是一定能果斷、硬朗、不畏艱難維護國家和
香港利益與安全；一定能與中央保持一致，忠實執行中央指令，確保中央對港政策得以貫徹；一
定能熟悉政府運作，不需要長時間學習和磨合；以及一定能團結各方面力量，特別是愛國力量。

＊將以包容姿態，紓緩不同基層人士矛盾＊

　　他估計，如果李家超出任特首，他一定會更強硬和嚴厲打擊外部實力和反中亂港勢力，對於
其他人則採取團結、包容和照顧的姿態，讓不同基層人士的矛盾得以紓緩。他不擔心李家超曾被
美國制裁會影響香港與外國聯繫，因本港還有很多其他領導和社會民間領袖負起國際聯繫責任，
除了美國和西方國家，還有很多發展中國家，日後對香港發展可能更為重要。（ｃｌ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/04/2022
內地多城鬆綁樓市政策　內房全線升中海外飆逾半成
中國故事06/04/2022
《神州經脈》樓市鬆綁如擊鼓傳花　財新服務業PMI直墜A股維穩
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行畀讚三桶油逆市造好
FOCUS06/04/2022
【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金