《國企紅籌》中興通訊（００７６３）發６批超短融，籌５０億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，本月１及

２日完成發行今年度第九期至第十四期超短期融資券，６批共集資５０億元（人民幣．下同），

所募集的資金已經全部到帳，將用作補充流動資金、償還借款及兌付承兌匯票。

該集團指，第９至１１期超短融發行額各１０億元，為期９０天，而第１２期超短融發行額

１０億元，餘下兩期發行額各為５億元，各為期８９天，而全部票面利率均為２﹒２５％。

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