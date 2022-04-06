《經濟通通訊社６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，本月１及
２日完成發行今年度第九期至第十四期超短期融資券，６批共集資５０億元（人民幣．下同），
所募集的資金已經全部到帳，將用作補充流動資金、償還借款及兌付承兌匯票。
該集團指，第９至１１期超短融發行額各１０億元，為期９０天，而第１２期超短融發行額
１０億元，餘下兩期發行額各為５億元，各為期８９天，而全部票面利率均為２﹒２５％。
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06/04/2022 07:56
《國企紅籌》中興通訊（００７６３）發６批超短融，籌５０億人幣
《經濟通通訊社６日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）公布，本月１及
２日完成發行今年度第九期至第十四期超短期融資券，６批共集資５０億元（人民幣．下同），
所募集的資金已經全部到帳，將用作補充流動資金、償還借款及兌付承兌匯票。
該集團指，第９至１１期超短融發行額各１０億元，為期９０天，而第１２期超短融發行額
１０億元，餘下兩期發行額各為５億元，各為期８９天，而全部票面利率均為２﹒２５％。
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