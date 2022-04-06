《日入而息》李家超辭職宣布參選特首，恒指假後跌４２１點

《今天重點》
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李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首；首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特
首選舉；行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假；傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是
唯一人選；傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選；據報梁振英將出任選舉委員
會總召集人
曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排
劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選；張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特
首令社會復和；林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選；盧文端稱李家超是特首合
適人選，疫下１人參選較合適；陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力
林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆
懈
３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期
福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球
排名跌至第３４位
李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣
香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月
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《即日市況》
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恒指低收４２１點報２２０８０，科指跌１８２點報４５８７
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《深滬股市》
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經濟不景基建地產拉漲，好淡爭持滬指收升０﹒０２％
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《美元匯價》
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澳洲料快加息，澳元支持位０﹒７５２０附近
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《公司業績》
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ＡＥＯＮ（００９００）去年純利增近１４％至３﹒４億元，派息２２仙
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《公司資訊》
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雅各臣科研製藥（０２６３３）附屬公司獲１４億元銀團貸款
匯豐大幅增持匯豐前海證券股權至９０％；匯豐向亞洲私人銀行客戶推出元宇宙基金
信達生物（０１８０１達伯坦獲國家藥監局批准用於治療部份患者
石四藥集團（０２００５）治療感染藥物獲藥監局通過仿製藥質量和療效一致性評價
飛達帽業（０１１００）料今年生產量提升至少２０％，有信心收入實現雙位數增長
中國銀行（０３９８８）自上月３１日起黃秉華就任非執行董事
龍資源（０１７１２）於芬蘭南部鑽孔活動收穫每噸１克黃金以上樣段
環球信貸（０１６６９）授出１２個月有抵押貸款２０００萬元
中銀香港（０２３８８）贊助教育平台支援中學生自主學習
中國移動香港推消費券優惠，預繳５９８０元可享萬元禮遇
南豐集團推購物獎賞，大派２０００元電子優惠券
太古（Ａ：０００１９）（Ｂ：０００８７）非常務董事郭鵬及獨立非常務董事范華達擬退任
香港電訊（０６８２３）推總值３２００萬元之「撐中小企疫境智勝」支援計劃
大成食品（０３９９９）子公司斥２﹒２億元於安徽省建設食品加工廠
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《國企紅籌》
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秦港股份（０３３６９）首季吞吐量按年跌３﹒７６％至９２４６萬噸
復旦張江（０１３４９）認購１﹒９億元人民幣結構性存款產品
保利置業（００１１９）３月合同銷售金額約２２億元人民幣
鐵建裝備（０１７８６）童普江辭任總經理，羅建利獲委任接任
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《神州民企》
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恒大（０３３３３）成都項目遭「瘋搶」：購房人需１分鐘內確認簽字
據報禹洲集團（０１６２８）在港服務式住宅獲６﹒２億元洽購
比亞迪（０１２１１）澄清漲價傳聞稱屬不實消息
歌禮製藥（０１６７２）ＦＡＳＮ抑制劑ＡＳＣ６０獲批治療晚期實體瘤臨床試驗
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《中國要聞》
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抖音直播上線消費提醒功能倡理性打賞，為業內首例
首二月中國服務進出口總額增３３﹒５％，服貿逆差降
紅杉中國募集４隻總規模８０億美元新基金
上海擬允許監護人陪護有特殊需要的感染兒童
上海正組織各街鎮與超市賣場、電商對接保障物資供應
福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球
排名跌至第３４位
３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期
清明假期間國內旅遊收入同比降約３１％
人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠４４００億元
山東首次接收卡塔爾ＬＮＧ，中石化已簽十年購銷協議
安信信託實控人高天國因病逝世，涉違法放貸正被調查
阿根廷政府赤字高企，冀中國為核電項目提供全額融資
安徽省多地首套房貸利率下調
蘭州放鬆限購限售條件，二套房首付降至三成
國開行增綠色金融供給，首季向能源領域放貸逾１０００億
東航失事客機兩黑盒據報已被送至美國實驗室
網紅經濟學家任澤平獲官媒採訪，此前言論未惹禍上身
螞蟻基金限售期滿料遇贖回潮，鵬華年半慘蝕三成五
隆基股份回應雲南優惠電價被取消：採其他措施降成本
胡潤全球房地產企業家榜：李嘉誠居首，深圳有１１位地產商上榜
戴琪稱尋求重新調整中美商業關係非與中國脫勾
澳洲計劃耗資３５億澳元採購遠程導彈，抗衡中俄威脅
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《寶島快訊》
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台股收跌０﹒６％，報１７５２２點
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《其他消息》
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傳前職工盟副主席鄧建華等６人被捕，涉煽動意圖行為
警方國安處拘捕６人，涉具煽動意圖作為罪
陳帆稱現有規定可阻資助房屋炒風，將建３３萬公屋
政府歡迎立法會通過稅務寬免條例，稅收將減１４３億
立法會通過稅務寬免條例，料２０１萬納稅人受惠
香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月
深股通額度流出８億元，外資結束連續三個交易日淨流入；滬股通全日流走近９億元，外資陸股
通流出５３億元
ＷｅＬａｂ委任李錦榮為顧問
港府過去３年收回１２０公頃土地，元朗及北區佔多數
施羅德表示「氣候領袖」將享成本優勢，超越安於現狀企業
ＣＳＬ明起推限量激搶消費優惠，同時推消費券即減優惠
世邦魏理仕料下半年零售市場出現反彈，工業租金今年續升；料本港寫字樓租金全年跌最多５％
，中環抗跌力強
李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣
梁君彥澄清無投資加密貨幣及受訪，已報警處理
許正宇稱截至今年３月，１９家中概股發行人回流本港上市
積金評級表示首季蝕７６２億，３月人均損失逾３２００元
港產ＮＦＴ項目ＮＯＭＯＲＥＣＬＵＢ將腦魔帶到紐約
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《俄烏開戰》
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中糧集團烏克蘭植物油廠被毀，衛星圖顯示牆身有破洞
亞開行降中國ＧＤＰ預測至５％，俄烏戰爭拖慢經濟
俄駐聯合國大使安理會反駁「大屠殺」指控
拜登指普京是戰犯，澤連斯基要求撤銷俄安理會地位
推特收緊管制俄媒，不再推薦俄官方帳號
日本修例加強制裁俄羅斯，２０名烏國難民乘專機抵達
歐盟指中歐領導人峰會各說各話，中方未承諾不援俄
歐美日內推新制裁，歐盟擬禁俄煤炭入口
耶倫呼籲國際金融機構為糧食安全提供融資方案
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《特首選戰》
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傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是唯一人選
傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選
據報梁振英將出任選舉委員會總召集人
曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排
行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假
劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選
張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特首令社會復和
李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首
林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選
盧文端稱李家超是特首合適人選，疫下１人參選較合適
陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力
首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉
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《新冠肺炎》
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本港增２７７７宗確診，第五波累計逾１１６萬人感染
本港再多１１１名患者離世，累計８２４７宗死亡個案
林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆
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上海今日起再開展新一輪核酸檢測或抗原檢測；上海疫情累計排查在滬密接逾１３萬人，均已落
實管控；上海正建全國最大的方艙醫院，提供逾４萬個床位
內地新增本土及無症狀破兩萬宗，上海延長封控措施
商經局司機確診，邱騰華快測呈陰性
多地疾控中心提醒民眾近期不購買不轉銷南韓進口服裝
徐州表示企業因緊急措施經營困難可延付工資最多３０天
徐樂堅稱截至昨日核酸陽性７３萬宗，快測４３萬宗
以色列研究顯示輝瑞第４針效力維持１個月
衛健委表示全國１２﹒４億人完成疫苗全程接種
徐樂堅稱目前新增病例仍屬高水平，不排除有反彈風險
樂風集團向本地老人院舍捐贈逾１﹒５萬件防疫物資
深圳表示密閉場所限流開放，學生返校首周每日檢核酸
港康碼接獲逾８７萬市民申請，其中７０萬已啟動帳戶
恒隆再捐３００萬人民幣支援內地抗疫工作
新世界（０００１７）增設口罩自助提取機，贈３０００基層家庭
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