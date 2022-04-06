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即市新聞

06/04/2022 19:04

《日入而息》李家超辭職宣布參選特首，恒指假後跌４２１點

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首；首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特
首選舉；行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假；傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是
唯一人選；傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選；據報梁振英將出任選舉委員
會總召集人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排　　　　　　　　　　　　　　　　　　
劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選；張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特
首令社會復和；林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選；盧文端稱李家超是特首合
適人選，疫下１人參選較合適；陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力　　　　　　　　
林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆
懈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球
排名跌至第３４位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣　　　　　　　　　　
香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指低收４２１點報２２０８０，科指跌１８２點報４５８７
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　經濟不景基建地產拉漲，好淡爭持滬指收升０﹒０２％
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　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　澳洲料快加息，澳元支持位０﹒７５２０附近
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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　　ＡＥＯＮ（００９００）去年純利增近１４％至３﹒４億元，派息２２仙
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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雅各臣科研製藥（０２６３３）附屬公司獲１４億元銀團貸款　　　　　　　　　　　　　　
匯豐大幅增持匯豐前海證券股權至９０％；匯豐向亞洲私人銀行客戶推出元宇宙基金　　　　
信達生物（０１８０１達伯坦獲國家藥監局批准用於治療部份患者　　　　　　　　　　　　
石四藥集團（０２００５）治療感染藥物獲藥監局通過仿製藥質量和療效一致性評價　　　　
飛達帽業（０１１００）料今年生產量提升至少２０％，有信心收入實現雙位數增長　　　　
中國銀行（０３９８８）自上月３１日起黃秉華就任非執行董事　　　　　　　　　　　　　
龍資源（０１７１２）於芬蘭南部鑽孔活動收穫每噸１克黃金以上樣段　　　　　　　　　　
環球信貸（０１６６９）授出１２個月有抵押貸款２０００萬元　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）贊助教育平台支援中學生自主學習　　　　　　　　　　　　　　　
中國移動香港推消費券優惠，預繳５９８０元可享萬元禮遇　　　　　　　　　　　　　　　
南豐集團推購物獎賞，大派２０００元電子優惠券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
太古（Ａ：０００１９）（Ｂ：０００８７）非常務董事郭鵬及獨立非常務董事范華達擬退任
香港電訊（０６８２３）推總值３２００萬元之「撐中小企疫境智勝」支援計劃　　　　　　
大成食品（０３９９９）子公司斥２﹒２億元於安徽省建設食品加工廠　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　秦港股份（０３３６９）首季吞吐量按年跌３﹒７６％至９２４６萬噸
　　復旦張江（０１３４９）認購１﹒９億元人民幣結構性存款產品　　　
　　保利置業（００１１９）３月合同銷售金額約２２億元人民幣　　　　
　　鐵建裝備（０１７８６）童普江辭任總經理，羅建利獲委任接任　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大（０３３３３）成都項目遭「瘋搶」：購房人需１分鐘內確認簽字　　　　　
　　據報禹洲集團（０１６２８）在港服務式住宅獲６﹒２億元洽購　　　　　　　　
　　比亞迪（０１２１１）澄清漲價傳聞稱屬不實消息　　　　　　　　　　　　　　
　　歌禮製藥（０１６７２）ＦＡＳＮ抑制劑ＡＳＣ６０獲批治療晚期實體瘤臨床試驗
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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抖音直播上線消費提醒功能倡理性打賞，為業內首例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
首二月中國服務進出口總額增３３﹒５％，服貿逆差降　　　　　　　　　　　　　　　　　　
紅杉中國募集４隻總規模８０億美元新基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海擬允許監護人陪護有特殊需要的感染兒童　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海正組織各街鎮與超市賣場、電商對接保障物資供應　　　　　　　　　　　　　　　　　　
福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球
排名跌至第３４位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　
清明假期間國內旅遊收入同比降約３１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠４４００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山東首次接收卡塔爾ＬＮＧ，中石化已簽十年購銷協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安信信託實控人高天國因病逝世，涉違法放貸正被調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　
阿根廷政府赤字高企，冀中國為核電項目提供全額融資　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安徽省多地首套房貸利率下調　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
蘭州放鬆限購限售條件，二套房首付降至三成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國開行增綠色金融供給，首季向能源領域放貸逾１０００億　　　　　　　　　　　　　　　　
東航失事客機兩黑盒據報已被送至美國實驗室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
網紅經濟學家任澤平獲官媒採訪，此前言論未惹禍上身　　　　　　　　　　　　　　　　　　
螞蟻基金限售期滿料遇贖回潮，鵬華年半慘蝕三成五　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
隆基股份回應雲南優惠電價被取消：採其他措施降成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　
胡潤全球房地產企業家榜：李嘉誠居首，深圳有１１位地產商上榜　　　　　　　　　　　　　
戴琪稱尋求重新調整中美商業關係非與中國脫勾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳洲計劃耗資３５億澳元採購遠程導彈，抗衡中俄威脅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收跌０﹒６％，報１７５２２點
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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傳前職工盟副主席鄧建華等６人被捕，涉煽動意圖行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　
警方國安處拘捕６人，涉具煽動意圖作為罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳帆稱現有規定可阻資助房屋炒風，將建３３萬公屋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府歡迎立法會通過稅務寬免條例，稅收將減１４３億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
立法會通過稅務寬免條例，料２０１萬納稅人受惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度流出８億元，外資結束連續三個交易日淨流入；滬股通全日流走近９億元，外資陸股
通流出５３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＷｅＬａｂ委任李錦榮為顧問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府過去３年收回１２０公頃土地，元朗及北區佔多數　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施羅德表示「氣候領袖」將享成本優勢，超越安於現狀企業　　　　　　　　　　　　　　　　
ＣＳＬ明起推限量激搶消費優惠，同時推消費券即減優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　
世邦魏理仕料下半年零售市場出現反彈，工業租金今年續升；料本港寫字樓租金全年跌最多５％
，中環抗跌力強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣　　　　　　　　　　
梁君彥澄清無投資加密貨幣及受訪，已報警處理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱截至今年３月，１９家中概股發行人回流本港上市　　　　　　　　　　　　　　　　
積金評級表示首季蝕７６２億，３月人均損失逾３２００元　　　　　　　　　　　　　　　　
港產ＮＦＴ項目ＮＯＭＯＲＥＣＬＵＢ將腦魔帶到紐約　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　中糧集團烏克蘭植物油廠被毀，衛星圖顯示牆身有破洞
　　亞開行降中國ＧＤＰ預測至５％，俄烏戰爭拖慢經濟　
　　俄駐聯合國大使安理會反駁「大屠殺」指控　　　　　
　　拜登指普京是戰犯，澤連斯基要求撤銷俄安理會地位　
　　推特收緊管制俄媒，不再推薦俄官方帳號　　　　　　
　　日本修例加強制裁俄羅斯，２０名烏國難民乘專機抵達
　　歐盟指中歐領導人峰會各說各話，中方未承諾不援俄　
　　歐美日內推新制裁，歐盟擬禁俄煤炭入口　　　　　　
　　耶倫呼籲國際金融機構為糧食安全提供融資方案　　　
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　　　　　　　　　　　《特首選戰》　
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　　傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是唯一人選　　　　
　　傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選
　　據報梁振英將出任選舉委員會總召集人　　　　　　　
　　曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排
　　行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假　　　
　　劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選
　　張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特首令社會復和　
　　李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首　　　　
　　林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選　
　　盧文端稱李家超是特首合適人選，疫下１人參選較合適
　　陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力　　　　
　　首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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本港增２７７７宗確診，第五波累計逾１１６萬人感染　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港再多１１１名患者離世，累計８２４７宗死亡個案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆
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上海今日起再開展新一輪核酸檢測或抗原檢測；上海疫情累計排查在滬密接逾１３萬人，均已落
實管控；上海正建全國最大的方艙醫院，提供逾４萬個床位　　　　　　　　　　　　　　　　
內地新增本土及無症狀破兩萬宗，上海延長封控措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
商經局司機確診，邱騰華快測呈陰性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
多地疾控中心提醒民眾近期不購買不轉銷南韓進口服裝　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐州表示企業因緊急措施經營困難可延付工資最多３０天　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐樂堅稱截至昨日核酸陽性７３萬宗，快測４３萬宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
以色列研究顯示輝瑞第４針效力維持１個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
衛健委表示全國１２﹒４億人完成疫苗全程接種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
徐樂堅稱目前新增病例仍屬高水平，不排除有反彈風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　
樂風集團向本地老人院舍捐贈逾１﹒５萬件防疫物資　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳表示密閉場所限流開放，學生返校首周每日檢核酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港康碼接獲逾８７萬市民申請，其中７０萬已啟動帳戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　
恒隆再捐３００萬人民幣支援內地抗疫工作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新世界（０００１７）增設口罩自助提取機，贈３０００基層家庭　　　　　　　　　　　　　
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