《日入而息》李家超辭職宣布參選特首，恒指假後跌４２１點

《今天重點》

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李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首；首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特

首選舉；行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假；傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是

唯一人選；傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選；據報梁振英將出任選舉委員

會總召集人

曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排

劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選；張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特

首令社會復和；林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選；盧文端稱李家超是特首合

適人選，疫下１人參選較合適；陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力

林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆

懈

３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期

福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球

排名跌至第３４位

李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣

香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月

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《即日市況》

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恒指低收４２１點報２２０８０，科指跌１８２點報４５８７

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《深滬股市》

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經濟不景基建地產拉漲，好淡爭持滬指收升０﹒０２％

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《美元匯價》

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澳洲料快加息，澳元支持位０﹒７５２０附近

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《公司業績》

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ＡＥＯＮ（００９００）去年純利增近１４％至３﹒４億元，派息２２仙

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《公司資訊》

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雅各臣科研製藥（０２６３３）附屬公司獲１４億元銀團貸款

匯豐大幅增持匯豐前海證券股權至９０％；匯豐向亞洲私人銀行客戶推出元宇宙基金

信達生物（０１８０１達伯坦獲國家藥監局批准用於治療部份患者

石四藥集團（０２００５）治療感染藥物獲藥監局通過仿製藥質量和療效一致性評價

飛達帽業（０１１００）料今年生產量提升至少２０％，有信心收入實現雙位數增長

中國銀行（０３９８８）自上月３１日起黃秉華就任非執行董事

龍資源（０１７１２）於芬蘭南部鑽孔活動收穫每噸１克黃金以上樣段

環球信貸（０１６６９）授出１２個月有抵押貸款２０００萬元

中銀香港（０２３８８）贊助教育平台支援中學生自主學習

中國移動香港推消費券優惠，預繳５９８０元可享萬元禮遇

南豐集團推購物獎賞，大派２０００元電子優惠券

太古（Ａ：０００１９）（Ｂ：０００８７）非常務董事郭鵬及獨立非常務董事范華達擬退任

香港電訊（０６８２３）推總值３２００萬元之「撐中小企疫境智勝」支援計劃

大成食品（０３９９９）子公司斥２﹒２億元於安徽省建設食品加工廠

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《國企紅籌》

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秦港股份（０３３６９）首季吞吐量按年跌３﹒７６％至９２４６萬噸

復旦張江（０１３４９）認購１﹒９億元人民幣結構性存款產品

保利置業（００１１９）３月合同銷售金額約２２億元人民幣

鐵建裝備（０１７８６）童普江辭任總經理，羅建利獲委任接任

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《神州民企》

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恒大（０３３３３）成都項目遭「瘋搶」：購房人需１分鐘內確認簽字

據報禹洲集團（０１６２８）在港服務式住宅獲６﹒２億元洽購

比亞迪（０１２１１）澄清漲價傳聞稱屬不實消息

歌禮製藥（０１６７２）ＦＡＳＮ抑制劑ＡＳＣ６０獲批治療晚期實體瘤臨床試驗

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《中國要聞》

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抖音直播上線消費提醒功能倡理性打賞，為業內首例

首二月中國服務進出口總額增３３﹒５％，服貿逆差降

紅杉中國募集４隻總規模８０億美元新基金

上海擬允許監護人陪護有特殊需要的感染兒童

上海正組織各街鎮與超市賣場、電商對接保障物資供應

福布斯富豪榜：中國平台監管致上榜富豪減少８７人；中國首富為農夫山泉鍾睒睒，馬化騰全球

排名跌至第３４位

３月財新服務業ＰＭＩ驟降至４２創兩年低，大遜預期

清明假期間國內旅遊收入同比降約３１％

人行１００億逆回購利率持平，今淨回籠４４００億元

山東首次接收卡塔爾ＬＮＧ，中石化已簽十年購銷協議

安信信託實控人高天國因病逝世，涉違法放貸正被調查

阿根廷政府赤字高企，冀中國為核電項目提供全額融資

安徽省多地首套房貸利率下調

蘭州放鬆限購限售條件，二套房首付降至三成

國開行增綠色金融供給，首季向能源領域放貸逾１０００億

東航失事客機兩黑盒據報已被送至美國實驗室

網紅經濟學家任澤平獲官媒採訪，此前言論未惹禍上身

螞蟻基金限售期滿料遇贖回潮，鵬華年半慘蝕三成五

隆基股份回應雲南優惠電價被取消：採其他措施降成本

胡潤全球房地產企業家榜：李嘉誠居首，深圳有１１位地產商上榜

戴琪稱尋求重新調整中美商業關係非與中國脫勾

澳洲計劃耗資３５億澳元採購遠程導彈，抗衡中俄威脅

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒６％，報１７５２２點

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《其他消息》

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傳前職工盟副主席鄧建華等６人被捕，涉煽動意圖行為

警方國安處拘捕６人，涉具煽動意圖作為罪

陳帆稱現有規定可阻資助房屋炒風，將建３３萬公屋

政府歡迎立法會通過稅務寬免條例，稅收將減１４３億

立法會通過稅務寬免條例，料２０１萬納稅人受惠

香港３月ＰＭＩ跌至４２，私營經濟連續收縮三個月

深股通額度流出８億元，外資結束連續三個交易日淨流入；滬股通全日流走近９億元，外資陸股

通流出５３億元

ＷｅＬａｂ委任李錦榮為顧問

港府過去３年收回１２０公頃土地，元朗及北區佔多數

施羅德表示「氣候領袖」將享成本優勢，超越安於現狀企業

ＣＳＬ明起推限量激搶消費優惠，同時推消費券即減優惠

世邦魏理仕料下半年零售市場出現反彈，工業租金今年續升；料本港寫字樓租金全年跌最多５％

，中環抗跌力強

李嘉誠成胡潤全球房地產企業家榜首，許家印身家縮１５００億元人民幣

梁君彥澄清無投資加密貨幣及受訪，已報警處理

許正宇稱截至今年３月，１９家中概股發行人回流本港上市

積金評級表示首季蝕７６２億，３月人均損失逾３２００元

港產ＮＦＴ項目ＮＯＭＯＲＥＣＬＵＢ將腦魔帶到紐約

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《俄烏開戰》

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中糧集團烏克蘭植物油廠被毀，衛星圖顯示牆身有破洞

亞開行降中國ＧＤＰ預測至５％，俄烏戰爭拖慢經濟

俄駐聯合國大使安理會反駁「大屠殺」指控

拜登指普京是戰犯，澤連斯基要求撤銷俄安理會地位

推特收緊管制俄媒，不再推薦俄官方帳號

日本修例加強制裁俄羅斯，２０名烏國難民乘專機抵達

歐盟指中歐領導人峰會各說各話，中方未承諾不援俄

歐美日內推新制裁，歐盟擬禁俄煤炭入口

耶倫呼籲國際金融機構為糧食安全提供融資方案

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《特首選戰》

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傳中聯辦晤選委籲支持李家超，稱是唯一人選

傳李家超是特首選舉唯一候選人，梁振英陣營支持參選

據報梁振英將出任選舉委員會總召集人

曾國衞稱正考慮延長特首選舉投票時間以符合防疫安排

行政長官收到李家超請辭，李家超即時開始休假

劉兆佳稱李家超是中央目前認為最符標準下任特首人選

張志剛支持李家超參選，狄志遠冀新特首令社會復和

李家超稱如果辭職獲中央批准，準備參選特首

林健鋒稱李家超發揮領導才能，是下屆特首合適人選

盧文端稱李家超是特首合適人選，疫下１人參選較合適

陳永棋稱李家超有辦事能力，可應對外部勢力

首位紀律部隊出身政務司長，李家超辭職備戰特首選舉

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《新冠肺炎》

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本港增２７７７宗確診，第五波累計逾１１６萬人感染

本港再多１１１名患者離世，累計８２４７宗死亡個案

林鄭稱日後放寬措施或要求市民進入特定場所前快測；確診數字昨降至３２５４宗，惟仍不能鬆

懈

上海今日起再開展新一輪核酸檢測或抗原檢測；上海疫情累計排查在滬密接逾１３萬人，均已落

實管控；上海正建全國最大的方艙醫院，提供逾４萬個床位

內地新增本土及無症狀破兩萬宗，上海延長封控措施

商經局司機確診，邱騰華快測呈陰性

多地疾控中心提醒民眾近期不購買不轉銷南韓進口服裝

徐州表示企業因緊急措施經營困難可延付工資最多３０天

徐樂堅稱截至昨日核酸陽性７３萬宗，快測４３萬宗

以色列研究顯示輝瑞第４針效力維持１個月

衛健委表示全國１２﹒４億人完成疫苗全程接種

徐樂堅稱目前新增病例仍屬高水平，不排除有反彈風險

樂風集團向本地老人院舍捐贈逾１﹒５萬件防疫物資

深圳表示密閉場所限流開放，學生返校首周每日檢核酸

港康碼接獲逾８７萬市民申請，其中７０萬已啟動帳戶

恒隆再捐３００萬人民幣支援內地抗疫工作

新世界（０００１７）增設口罩自助提取機，贈３０００基層家庭

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