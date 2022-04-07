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即市新聞

07/04/2022 07:50

《油金掠影》ＩＥＡ將釋放過億桶油儲，油價挫逾５％，金價微跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）宣布，將釋放１﹒２億桶石油儲備，以穩
定油價，加上美國聯儲局會議記錄釋放鷹派信號，提振美元，國際油價急挫逾５％。
　　兩大油價指標合約在尾段沽售加劇，均創３月１６日以來最低收市水平。紐約期油下跌
５﹒７３美元或５﹒６％，收報每桶９６﹒２３美元；布蘭特期油下跌５﹒５７美元或５﹒２％
，收報每桶１０１﹒０７美元。
　　是次ＩＥＡ釋放的石油儲備當中，有一半規模將來自美國，其他成員國將分擔其餘部分。據
消息人士指，美國的行動將是總統拜登宣布的１﹒８億桶石油儲備釋放計劃的一部分。
　　另外，美國能源信息署（ＥＩＡ）表示，截至４月１日當周，美國原油庫存增加２４０萬桶
，至４﹒１２億桶。有分析指出，此增長某程度基於美國從戰略儲備中釋放近４００萬桶石油。
此外，美國石油產量上升至每日１１８０萬桶，為去年１２月以來最高。

＊紐約期金低收０﹒２％＊

　　聯儲局新一輪議息將於５月舉行。上月議息紀錄顯示，多名聯儲局官員支持未來一次或多次
會議將加息力度上調至５０基點。不過，紐約期金低收０﹒２％，報每盎司１９２３﹒１美元。
　　有市場分析師指，市場已預期聯儲局較大可能於５月加息半厘，金價再跌空間有限，又預料
就抗擊高通脹而言，聯儲局加息速度仍不夠快，金價未來兩季將持續上漲。
　　其他貴金屬方面，白銀升０﹒４％，報每盎司２４﹒４０美元；鉑金跌１﹒５％，報每盎司
９５３﹒８８美元；鈀金跌２﹒２％，報每盎司２１８９﹒４３美元。（ｅｒ）

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