《油金掠影》ＩＥＡ將釋放過億桶油儲，油價挫逾５％，金價微跌

《經濟通通訊社７日專訊》國際能源署（ＩＥＡ）宣布，將釋放１﹒２億桶石油儲備，以穩

定油價，加上美國聯儲局會議記錄釋放鷹派信號，提振美元，國際油價急挫逾５％。

兩大油價指標合約在尾段沽售加劇，均創３月１６日以來最低收市水平。紐約期油下跌

５﹒７３美元或５﹒６％，收報每桶９６﹒２３美元；布蘭特期油下跌５﹒５７美元或５﹒２％

，收報每桶１０１﹒０７美元。

是次ＩＥＡ釋放的石油儲備當中，有一半規模將來自美國，其他成員國將分擔其餘部分。據

消息人士指，美國的行動將是總統拜登宣布的１﹒８億桶石油儲備釋放計劃的一部分。

另外，美國能源信息署（ＥＩＡ）表示，截至４月１日當周，美國原油庫存增加２４０萬桶

，至４﹒１２億桶。有分析指出，此增長某程度基於美國從戰略儲備中釋放近４００萬桶石油。

此外，美國石油產量上升至每日１１８０萬桶，為去年１２月以來最高。



＊紐約期金低收０﹒２％＊



聯儲局新一輪議息將於５月舉行。上月議息紀錄顯示，多名聯儲局官員支持未來一次或多次

會議將加息力度上調至５０基點。不過，紐約期金低收０﹒２％，報每盎司１９２３﹒１美元。

有市場分析師指，市場已預期聯儲局較大可能於５月加息半厘，金價再跌空間有限，又預料

就抗擊高通脹而言，聯儲局加息速度仍不夠快，金價未來兩季將持續上漲。

其他貴金屬方面，白銀升０﹒４％，報每盎司２４﹒４０美元；鉑金跌１﹒５％，報每盎司

９５３﹒８８美元；鈀金跌２﹒２％，報每盎司２１８９﹒４３美元。（ｅｒ）

