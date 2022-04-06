《出旗制勝－麥穎儀》平保逼近６０元大關，港交所暫時跑輸大市

《出旗制勝》美聯儲局再有官員發表擬加快縮表之言論，加上地緣局勢再趨緊張，外圍股市

普遍偏軟，港股今日（６日）亦要跟隨外圍低開２８２點，一度跌逾４５０點，逼近２２０００

點大關。科指跌幅更甚，今早一度跌逾４％，中概股亦普遍下跌。

內險股中國平安（０２３１８）為今早少數仍見升幅的個股之一，股價由三月中開始維持窄

幅整固，至周一（４日）終見突破，升穿１００天移動平均線，今早雖一度跌約２﹒５％，但隨

後轉跌為升，暫時最高見過５９﹒６５元，再次逼近６０元大關，創１個月高位。轉看周一的輪

場資金流向，市場或傾向於市況波動時部署防守性較高的傳統經濟股，平保的輪場樂觀情緒資金

流仍略多於悲觀情緒資金流。平保將於本月２９日公布第一季業績，投資者如看好後市，或可留

意平保購２８８０７，行使價７０元，實際槓桿８﹒６倍，引伸波幅４２％，換股比率１０兌１

，２０２２年０７月２８日到期。如看淡，或可留意平保沽２２４３４，行使價４７﹒５元，實

際槓桿５﹒４倍，引伸波幅４８％，換股比率１０兌１，２０２２年０７月２８日到期。

另外，港交所（００３８８）今早開市後即急挫，股價再度從三月下旬高位回落，跌穿２０

天移動平均線，最低暫見３５９元，表現落後大市。在資金流方面，周一港交所的悲觀情緒資金

流佔比高達６７％，截至上周三（３０日）的北水更已連續５天淨流出港交所。港交所將於本月

２７日公布業績，投資者如看好或想趁低博反彈，或可留意港交購２８２９４，行使價４２０元

，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅３０﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到

期。相反如看淡後市走勢，則可留意港交沽２８０４０，行使價３１８元，實際槓桿４﹒８倍，

引伸波幅３４﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２９日到期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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