  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/04/2022 15:00

《出旗制勝－麥穎儀》平保逼近６０元大關，港交所暫時跑輸大市

　　《出旗制勝》美聯儲局再有官員發表擬加快縮表之言論，加上地緣局勢再趨緊張，外圍股市
普遍偏軟，港股今日（６日）亦要跟隨外圍低開２８２點，一度跌逾４５０點，逼近２２０００
點大關。科指跌幅更甚，今早一度跌逾４％，中概股亦普遍下跌。
　　內險股中國平安（０２３１８）為今早少數仍見升幅的個股之一，股價由三月中開始維持窄
幅整固，至周一（４日）終見突破，升穿１００天移動平均線，今早雖一度跌約２﹒５％，但隨
後轉跌為升，暫時最高見過５９﹒６５元，再次逼近６０元大關，創１個月高位。轉看周一的輪
場資金流向，市場或傾向於市況波動時部署防守性較高的傳統經濟股，平保的輪場樂觀情緒資金
流仍略多於悲觀情緒資金流。平保將於本月２９日公布第一季業績，投資者如看好後市，或可留
意平保購２８８０７，行使價７０元，實際槓桿８﹒６倍，引伸波幅４２％，換股比率１０兌１
，２０２２年０７月２８日到期。如看淡，或可留意平保沽２２４３４，行使價４７﹒５元，實
際槓桿５﹒４倍，引伸波幅４８％，換股比率１０兌１，２０２２年０７月２８日到期。
　　另外，港交所（００３８８）今早開市後即急挫，股價再度從三月下旬高位回落，跌穿２０
天移動平均線，最低暫見３５９元，表現落後大市。在資金流方面，周一港交所的悲觀情緒資金
流佔比高達６７％，截至上周三（３０日）的北水更已連續５天淨流出港交所。港交所將於本月
２７日公布業績，投資者如看好或想趁低博反彈，或可留意港交購２８２９４，行使價４２０元
，實際槓桿８﹒２倍，引伸波幅３０﹒７％，換股比率１００兌１，２０２２年０９月２９日到
期。相反如看淡後市走勢，則可留意港交沽２８０４０，行使價３１８元，實際槓桿４﹒８倍，
引伸波幅３４﹒３％，換股比率１００兌１，２０２２年１２月２９日到期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪06/04/2022
【即市專訪】李偉傑料中概股退市衝擊減弱　恒指有力上試23400關口（有片）
專訪06/04/2022
【專訪】陶冬：歐洲的天然氣緊缺短期無法解決（有片）
財經熱話06/04/2022
歐盟擬禁俄石油進口油價攀升　疊加大行毗讚三桶油逆市造好
FOCUS06/04/2022
【FOCUS】冀mRNA成雷霆救兵？國產疫苗研發快馬加鞭
香港要聞06/04/2022
【新冠肺炎】林鄭：個案回落但不能掉以輕心　籲積極參與全民快測
財經熱話06/04/2022
【中概股】溫傑ETF勝個股　醒你兩大忠告！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金