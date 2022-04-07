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即市新聞

07/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》審慎應市，小心為上！

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。昨天（６日）港股大市的表現委實教投資者感到失望，科技股的回吐壓力尤為
顯著，令人對（ｂ）浪能否再升有所懷疑。不過，港股短期形勢尚屬向好，中期局勢卻屬好淡難
分。本欄認為，中期好友大戶暫停進攻的原因，為市場內仍有一些重大利淡因素，他們恐怕大市
的跌勢會突然加劇，因此只會於現水平靜觀其變，伺機再攻。
　　筆者仍在等候ＷＢＩ－ＳＴ或ＷＢＩ－ＭＴ升抵＋１或以上，中線入市增持現貨。看來，於
淡友大戶發動反攻後，今天（７日）好友須努力阻止淡友跌幅擴大，令主要指數與指數期貨的日
線圖形勢轉淡，引來更多沽盤。昨天港股應升反跌的局勢令投資者感到疑惑，雖然我們依然有理
由相信港股於本月１５日前會先跌後倒升，還是審慎應市，小心為上。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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