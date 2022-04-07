《行內行外－梁崇讓》香港仍會夾於中美紛爭的漩渦中

《行內行外》近日傳出俄烏雙方有望達成協議而停火，是否屬實？仍待證實！只是就算真的

能達成協議，料日後當地的局勢仍將不明朗和不穩定，至於會否繼續有零星的衝突或再度陷入戰

爭，那要看幕後推手人的態度和目的了。早前《行內行外》的文章已作出分析，俄烏戰爭最大得

益者是美國和美元，現時傷亡者大部分都是烏克蘭人民和士兵以及俄羅斯軍人和將領，而受戰爭

破壞的土壤是在烏克蘭，因戰事令能源和商品價格上升則由全世界人類承擔。據報道美國輸往歐

洲的天然氣已急增三成，全球經濟本已受疫情、通脹和息口的影響，俄烏戰事引致對立國之間互

相制裁而加劇，這變相令歐洲經濟復甦路上加添陰霾，這是歐洲國家想見到的嗎？

今次俄烏衝突，其實就是俄美衝突的白熱化，美國藉機凍結俄羅斯在國外的資產，更剔除俄

羅斯利用ＳＷＩＦＴ糸統作為貿易結算的工具，完全把歐美所提出經濟全球化的理念拋諸腦後。

當然俄羅斯也不是吃素的，自然作出有力的反擊，除了凍結美國人資產作報復外，更要求以盧布

作為輸出天然氣的結算貨幣，並宣布以黃金固定價格與盧布掛勾，以穩定盧布在匯率上的的波動

和匯價大幅貶值，以破解美國封鎖以美元結算的政策，逐步實行去美元化，並可避免因盧布下跌

而間接償還更多債務的風險。只是美國正游說其盟國制定措施，禁止俄羅斯央行動用外匯儲備來

支持盧布匯價和貿易支付，歐洲某些國家已表明不會以盧布作為結算天然氣的貨幣，事態發展最

終如何？有待觀察。此外拜登政府宣布，美國將釋放戰略石油儲備以控制油價和供應，這表明歐

美集團正對普京政府步步進逼，甚至想逼普京下台。



＊美元結算風險＊



坦白說，現時美元仍是全球最流通和公認的國際結算貨幣，任何國家想完全去美元化絕不容

易，雖然俄羅斯一直在減持美國資產，但在國際貿易上，想完全擺脫全球最大經濟體的貨幣美元

，暫時似乎並不可能，這也是中國一直面對的難題，因此人民幣國際化的道路也必是崎嶇難行啊

！看這次美國利用結算貨幣的地位來制裁俄羅斯，完全顯露其霸道的本性，各國也應意識到單用

美元作為貿易結算貨幣，實存在其風險性，一旦在國際事務上引來美國不滿，他朝後果可能一樣

「君體也相同」。因此有分析家認為，俄烏之戰引發出的貨幣戰，加快了中國更積極推行人民幣

數碼化，也希望加速實現「一帶一路」的發展計劃，盡快在亞洲和非洲以及中東等地，用美元以

外的貨幣，例如人民幣、歐元或盧布作為貿易結算貨幣，加上ＳＷＩＦＴ已不是世上唯一的一套

貨幣結算系統，中國、俄羅斯、白羅斯和印度都有各自的打算。

俄羅斯和印度已以盧布和盧比作為交易貨幣，日後其他國家會否共同建立另一結算系統以分

散只依賴美元結算的風險，或會籌謀？現時俄美交惡已是不爭的事實，相信會有回頭箭不存厚望

，料只會越演越烈。



＊港處中美漩渦＊



與此同時，中美關係也難完全修好，上周再有在美上市的中資企業被點名納入預定退市名單

，其中包括內地搜尋引擎百度集團（０９８８８）及旗下影視網站愛奇藝、富途控股、凱信遠達

醫藥及從事漁業養殖的Ｎｏｃｅｒａ等５隻中概股，這是３月以來第３批中概股遭納入預定退市

名單。根據《外國公司問責法》（ＨＦＣＡＡ），若這些企業連續３年還無法滿足美國上市企業

會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）審查審計底稿的要求，就會遭強制除牌。當然有業界人士認為這

有助中概股加快啟動退市計劃而回歸香港上市，但另一方面，卻有分析家說美國最終勢必視香港

為打壓對象，而港幣與美元掛勾，這也可能被利用為衝擊的工具，由此可見，香港金融市場始終

仍會處於中美紛爭的漩渦中，往往突如其來的波動已是在所難免，也很難預測，希望港府有關部

門要有所準備和警惕。



＊港股交投減少＊



後記：據報道受第５波疫情及國際地緣政治緊張等因素衝擊，今年首季港股交投量減少，投

資氣氛薄弱，新股市場表現亦受影響。據畢馬威會計師行發表的報告指出，香港首季首次公開招

股（ＩＰＯ）市場集資規模按年大跌近９０％，跌出全球５強，僅錄得１５宗ＩＰＯ上市，募集

資金為１３８億元，按年下跌８９﹒９％。但估計在疫情受控和在美國上市的中概股回港上市的

帶動下，料未來數月整體市場氣氛將會好轉，交投和ＩＰＯ的數目以及金額有望回升；４月１日

有超過３０家上市公司同時宣布停牌，當中與內房有關的企業近２５間，據了解大部分公司因未

能如期公布去年之業績，須按上市規則停牌。而第一間以ＳＰＡＣ形式在港掛牌的公司，日前已

在港交所（００３８８）交易，只是成交比較淡靜，股價也沒有驚喜，至於這類股票日後的發展

如何？仍有待觀察。從過往歷史來看，有關當局和港交所一直以放寬或修改制度來吸引和增加企

業到港上市，希望藉此增加成交和提升港交所的盈利能力，但往往卻忽略了本土中介持牌法團或

經紀的生存空間，試問這對香港金融業的整體發展有利嗎？沒有了本土中介法團和經紀的服務，

香港有關當局便有如自斷一臂，得不償失啊！

《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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