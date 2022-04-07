《金碩良言－黃俊碩》會計業界對新規管制度的期望

《金碩良言》在周一（４日）舉行的立法會財經事務委員會上，財經事務及庫務局提交了《

新會計專業規管制度籌備工作進展》文件，該文件指出，當局會在今年５月提交三項附屬法例以

實施新的會計規管制度，而新的規管制度將會在１０月正式生效。屆時將由獨立第三方的會計及

財務匯報局取代香港會計師公會肩負起規管會計及財務匯報的責任。



環顧全球的主要經濟體，無論是內地、歐盟、美國等，均是透過獨立第三方機構負責規管當

地的會計業界，因此，香港作為國際金融中心，香港會計業界的規管制度也順應國際大趨勢，由

原本行業自我監管，改為由獨立第三方負責規管。



會計業界深諳新規管制度能夠使香港會計業緊貼國際發展趨勢，非但能夠提升香港會計業的

國際聲譽及水平，對香港維持國際金融中心地位有著積極的意義，普遍而言，業界是理解有關的

規管轉變。



不過，在會計業界積極配合新的規管制度時，亦希望當局可以回應業界的一些憂慮，並以新

的思維方向解決業界長期面對的問題，令業界可以更健康的發展。



由於新冠疫情目前依然肆虐，本身對會計業界經已做成巨大的衝擊，加上業界面對新的規管

制度下存有不少擔憂，因此筆者曾在不同場合，多次請求財政司司長、財庫局及財匯局，在會財

局日後接管香港會計師公會的規管職能後，可以寬免首三年向業界進行的徵費。然而，目前當局

只維持寬免首年的徵費，無疑令業界非常失望。筆者在此希望當局能夠重新考慮，把徵費的寬免

期延長至三年，協助業界過渡至新的規管制度。



再者，根據《會計及財務匯報局條例》，日後，會財局會先對紀律處事宜作行政決定，而不

設聆訊，這與現時《專業會計師條例》中，由香港會計師公會紀律委員會先作聆訊，再決定紀律

處分事宜，有著根本性的轉變。筆者明白會財局與香港會計師公會的組織及架構上有明顯的差異

，不過，日後，會財局必需向業界交代監察及制衡機制，確保會財局就紀律處分事宜作出行政決

定時，有關行政決定是公平、公正及具透明度。



財匯局負責人與筆者曾進行多次溝通，筆者向財匯局反映業界對新規管制度的關注及擔憂，

以及業界希望會財局日後在全面規管會計業界時，能夠以勸導及教育（Ｅｄｕｃａｔｉｏｎａｌ

ａｐｐｒｏａｃｈ）的方針為本，就此，會財局承諾會以此方針，讓業界早日適應新的規管制

度，筆者對此表示歡迎。此外，筆者希望日後會財局在全面規管會計業界後，會採取現時香港會

計師公會定下的規管標準，減輕業界適應新規管制度的運作成本。



目前坊間上有不少非香港註冊會計師及執業單位的人士及公司以「註冊會計」、「專業會計

」、「特許會計」等看似專業的名稱招攬生意，企圖魚目混珠，從而令會計業界經常受到這些「

假會計師」所損害。會財局日後在全面規管會計業後，需與財庫局合作設法方法打擊「假會計師

」，藉此，杜絕「假會計師」繼續欺騙市民大眾，從而保護市民大眾的權益及業界專業地位。



財匯局主席黃天佑先生在去年接受傳媒訪問時明確指出，由２００９至２０１９年，這十年

間香港的審計費用平均只上升百分之零點九，遠遠低於通漲水平，審計費用低得完全不合理，難

以維持審計質素。就此，政府及會財局應要考慮仿效新加坡等地區，引入最低或標準審計收費，

以確保會計業的生存空間，同時，亦令各大中小型會計師行可以提供較為合理的薪酬待遇條件吸

納及挽留年青人才，促使行業持續發展。



新的會計業界規管制度即將全面落實，筆者希望政府當局、會財局及香港會計師公會三方面

能夠通力合作，並且與會計業界作出充分的溝通。一方面，確保新的規管制度可以順利落實之餘

，更能夠針對困擾會計業界多年的問題及困難，作出全面及妥善的解決方案，促進會計業界的長

遠發展。《立法會會計界議員 黃俊碩》



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