《缸邊隨筆－石鏡泉》交通板塊掄元

《缸邊隨筆》昨日（６日）大市成交：１３４２﹒２２億元；期指成交：１０３１１６張。



４月４日大市成交：１０２８﹒０８億元；期指成交：９０４６５張。



昨日北水重臨，唔買帳，似乎是要我從那個水平放假沽出，你就跌回那個水平我才買。



昨日表現突出的，是紅籌股，恒生香港中資企業指數收於４１１９﹒２７，升３８﹒４６點

，即升０﹒９４％，簡單，全世界都認為中國Ａ股市場有吸引力。



在收市時，銀行板塊掹車邊，成為第１０個上升板塊，雖然升幅只得０﹒０３％，弱過藥煲

，但有得煲，好過無得煲，亦反映大市對後市，未一致睇衰。



地產板塊在昨早與昨收市，升幅一直處首四位，１２：３０時，地產板塊升０﹒２６％；收

市時，地產板塊升０﹒７８％，好好啦！



３月２３日，本欄謂：「交通板塊有餘勇」，這個「勇」一直都在湧，昨日１２：３０時，

交通板塊升幅排第九，是跌０﹒０２％；收市時，就跑出，升０﹒８９％，在３３個板塊中，掄

元。今天（７日）要不要看交通板塊？你話呢？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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