《專家之言－黃德几》中國電力逐步轉型至潔淨能源，有望受惠政策

《專家之言》中國在「雙碳」目標下，各地政府陸續出台多項政策，持續提升清潔能源在能

源消費結構中佔比。中央提出促進新能源和清潔能源發展放在更加突出的位置，積極有序發展光

能源、硅能源、氫能源、可再生能源。國務院副總理韓正在上月底主持召開煤炭清潔高效利用工

作專題座談會，強調要加強統籌謀劃，聚焦重點領域，整合各方面資源，形成推進煤炭清潔高效

利用的合力。



＊去年受累煤價上漲盈轉虧，惟新能源項目利潤佔比提高＊



近年，已有多家火電電企逐步轉型至潔淨能源。其中，中國電力（０２３８０）以火電業務

為主要收入來源，同時亦發展不同的清潔能源，包括風電、水電和太陽能發電，有望受惠政策扶

持。２０２１年度，集團的營業額３４７﹒３４億元（人民幣．下同），按年增加２２﹒２％，

期內，總售電量上升１１﹒９％至９８７９３７９２兆瓦時。然而，受到去年下半年煤炭價格大

幅上漲影響，集團火電板塊的業績由盈轉虧，拖累集團去年度盈轉虧，虧損５﹒１６億元。期內

，集團煤電業務的平均單位燃料成本為每兆瓦時２７７﹒８元人民幣，按年大幅上升４０﹒９％

。

不過，集團投資新能源項目的回報逐漸見效，去年度新能源項目利潤貢獻的佔比不斷提高；

期內，風電和光伏發電的合計售電量（兆瓦時）按年增加５８﹒４％，而合計年度利潤則按年上

升５０﹒６％。去年底，集團發電廠的合併裝機容量按年增加２０８６﹒１兆瓦，至

２８９３１﹒９兆瓦，其中清潔能源的合併裝機容量合共為１５０９１﹒９兆瓦，佔合併裝機容

量總額約５２﹒１６％，較２０２０年度擴闊８﹒１８個百分點。



＊首個海上風電項目投入運營，可於４元以下吸納＊



集團開發山東省第一個海上風電示範項目，其亦為集團第一個海上風電項目；第一期裝機容

量３００兆瓦的風力發電項目，在去年底前全容量併網，並在今年初投入商業運營。另外，集團

的首個海外風電項目，位於科巴６６兆瓦項目於年內已正式落地孟加拉，並已開工建設。

雖然去年度集團錄得虧損，但建議派付末期息每股０﹒０５元。走勢上，３月１５日跌至

３﹒３１元（港元．下同）止跌回穩，先後重上１０天、２０天和５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走

高於％Ｄ線，ＭＡＣＤ牛差距擴闊，短線走勢料有改善，宜候低４元以下吸納，反彈阻力４﹒８

元，不跌穿３﹒５元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士

，並無持有上述股份）



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