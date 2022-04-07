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即市新聞

07/04/2022 16:59

《盤後部署》恒指短期料仍會橫行整固，２０７００點不容有失

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國聯儲局公布會議紀要，當中提到局方計劃以每月最多９５０
億美元的速度縮表，比起市場預期最多８００至９００億美元規模更大。此後美元進一步上漲，
資金從速套現，美股三大指數下跌。港股亦跟跌，低開１７０點報２１９１０，一度回升逾
１５０點，惟升勢維持不久，恒指是日低開低收。
　　隔晚多隻美股中概科技股下跌，本港科技股受拖累。近日宣布人事調動的京東
（０９６１８）挫３﹒２４％，報２２７﹒２元；快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩
（０９６２６）跌逾４％。ＡＴＭ方面，早段一度回升的美團（０３６９０）最終微跌
０﹒９９％，報１５９﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒２３％；騰訊（００７００）跌
１﹒７３％。
　　油價急挫逾５％，三桶油亦受壓。中海油（００８８３）結束過去三日升勢，收市跌
２﹒９１％，報１１﹒３６元；中石化（００３８６）跌２﹒７２％，報３﹒９３元：中石油
（００８５７）就跌１﹒２１％，報４﹒０８元。內房股捱沽，中海外（００６８８）、潤地
（０１１０９）跌逾２％；碧桂園（０２００７）及碧服（０６０９８）就跌逾１％。至於海底
撈（０６８６２）挫７﹒２％，報１４﹒１８元，為全日表現最差藍籌。
　　恒指收報２１８０８，跌２７１點或跌１﹒２３％，主板成交１１７３﹒３１億元。國企指
數報７４９５，跌１１３點或跌１﹒４９％。恒生科技指數報４４７４，跌１１３點或跌
２﹒４８％。
　　內地股市都低收，上證綜合指數報３２３６，跌４６點或跌１﹒４２％，成交
３９８０﹒８２億元人民幣。深證成份指數報１１９７２，跌２００點或跌１﹒６５％，成交
２１４６﹒７５億元人民幣。

＊中海油料１２﹒１元有阻力＊

　　大市是日成交額較上日減少１６８﹒９億元，至１１７３﹒３億元，資金流入量亦進一步減
少至１０﹒２８億元，大戶主動買入比率亦沒有明顯提升，反映北水即使重開兩日，對港股都沒
有太大幫助。日線圖上，１０天線正微微向下，ＭＡＣＤ牛差距略為窄，暫時未有重大利好消息
刺激之上，估計港股本周仍會處橫行整固格局，短線來看，３月１７日裂口高開的低位
２０７００點水平不容有失。
　　個股方面，中石油今日是三桶油之中表現最差。不過，在日線圖上，１０天線及２０天線仍
向上行，股價亦連續多日企穩在１０天線之上，而ＭＡＣＤ牛差距未有大幅收窄，走勢未見逆轉
，短期料在１２﹒１元有阻力。

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