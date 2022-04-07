《盤後部署》恒指短期料仍會橫行整固，２０７００點不容有失

《經濟通通訊社７日專訊》美國聯儲局公布會議紀要，當中提到局方計劃以每月最多９５０

億美元的速度縮表，比起市場預期最多８００至９００億美元規模更大。此後美元進一步上漲，

資金從速套現，美股三大指數下跌。港股亦跟跌，低開１７０點報２１９１０，一度回升逾

１５０點，惟升勢維持不久，恒指是日低開低收。

隔晚多隻美股中概科技股下跌，本港科技股受拖累。近日宣布人事調動的京東

（０９６１８）挫３﹒２４％，報２２７﹒２元；快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌逾４％。ＡＴＭ方面，早段一度回升的美團（０３６９０）最終微跌

０﹒９９％，報１５９﹒３元；阿里巴巴（０９９８８）跌２﹒２３％；騰訊（００７００）跌

１﹒７３％。

油價急挫逾５％，三桶油亦受壓。中海油（００８８３）結束過去三日升勢，收市跌

２﹒９１％，報１１﹒３６元；中石化（００３８６）跌２﹒７２％，報３﹒９３元：中石油

（００８５７）就跌１﹒２１％，報４﹒０８元。內房股捱沽，中海外（００６８８）、潤地

（０１１０９）跌逾２％；碧桂園（０２００７）及碧服（０６０９８）就跌逾１％。至於海底

撈（０６８６２）挫７﹒２％，報１４﹒１８元，為全日表現最差藍籌。

恒指收報２１８０８，跌２７１點或跌１﹒２３％，主板成交１１７３﹒３１億元。國企指

數報７４９５，跌１１３點或跌１﹒４９％。恒生科技指數報４４７４，跌１１３點或跌

２﹒４８％。

內地股市都低收，上證綜合指數報３２３６，跌４６點或跌１﹒４２％，成交

３９８０﹒８２億元人民幣。深證成份指數報１１９７２，跌２００點或跌１﹒６５％，成交

２１４６﹒７５億元人民幣。



＊中海油料１２﹒１元有阻力＊



大市是日成交額較上日減少１６８﹒９億元，至１１７３﹒３億元，資金流入量亦進一步減

少至１０﹒２８億元，大戶主動買入比率亦沒有明顯提升，反映北水即使重開兩日，對港股都沒

有太大幫助。日線圖上，１０天線正微微向下，ＭＡＣＤ牛差距略為窄，暫時未有重大利好消息

刺激之上，估計港股本周仍會處橫行整固格局，短線來看，３月１７日裂口高開的低位

２０７００點水平不容有失。

個股方面，中石油今日是三桶油之中表現最差。不過，在日線圖上，１０天線及２０天線仍

向上行，股價亦連續多日企穩在１０天線之上，而ＭＡＣＤ牛差距未有大幅收窄，走勢未見逆轉

，短期料在１２﹒１元有阻力。

