【國際要聞】日本放棄邀拜登月底到邊，四方峰會亦告押後

《經濟通通訊社７日專訊》據日媒報道，日本政府已放棄邀請美國總統拜登於本月下旬到訪
，原因是拜登忙於處理烏克蘭局勢，且原來擬定於拜登到訪時，在東京召開的「四方對話」
（Ｑｕａｄ）峰會已被推遲。
日美外交人士消息指，待澳洲５月底大選結束後，「四方對話」成員國才會重新協調會期。
日本首相岸田文雄於３月２４日在比利時參加Ｇ７會議期間，向拜登提出４月下旬訪日的邀請，
但美方難以安排。（ｊｆ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪07/04/2022
【即市專訪】林嘉麒籲提防高估值股份 短期跌穿呢個位或再尋底！（有片）
|財經熱話07/04/2022
5000元消費券今發放 惟疫情仍峻叠加通關無期零售股炒唔起
|FOCUS07/04/2022
【FOCUS】聯儲鋪排「最鷹」戲碼 負財富效應狙擊通脹？
|香港要聞07/04/2022
【紓困措施】保就業計劃放寬不設月薪上限等 料174萬僱員受惠
|財經熱話07/04/2022
【劉強東淡出】京東(09618)挫逾3% 林家亨大派定心丸 咩位買得過？（有片）
|財經熱話07/04/2022
【科技股領市】熊麗萍：美團短炒 騰訊中長線部署！（有片）
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰