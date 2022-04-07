【國際要聞】日本放棄邀拜登月底到邊，四方峰會亦告押後

《經濟通通訊社７日專訊》據日媒報道，日本政府已放棄邀請美國總統拜登於本月下旬到訪

，原因是拜登忙於處理烏克蘭局勢，且原來擬定於拜登到訪時，在東京召開的「四方對話」

（Ｑｕａｄ）峰會已被推遲。

日美外交人士消息指，待澳洲５月底大選結束後，「四方對話」成員國才會重新協調會期。

日本首相岸田文雄於３月２４日在比利時參加Ｇ７會議期間，向拜登提出４月下旬訪日的邀請，

但美方難以安排。（ｊｆ）

