《政經范局－范強》華山論劍後發制勝

《政經范局》群雄華山論劍，兩撥仇家幾句言語不和率先動起手來，且看那大白熊寨主重劍

出擊，大有力拔山河之勢，不料卻被那笑面虎無影手真真假假撥弄幾招，玩得他暈頭轉向，打了

個難解難分。



一眾圍觀的江湖中人，道行稍淺的看得眼花繚亂分不出輸贏；內力稍差的，被劍氣逼得哭爹

叫娘，疾呼快住手，快要斷氣的更已是倒在地上動彈不得。比武切磋，要人性命不成？稍懂得門

道的人都知曉，雖然架打到這個地步已算值回票價，但按照武俠小說的經典戲路，真正的高手肯

定還沒有出手。



＊金家掌門奪路而出＊



果然說時遲，那時快，白頭山金家三代掌門人大喝一聲奪路而出，使出火箭人連環霹靂劍，

瞬時之間超高音速、移動平台、高低空防，十幾個筋斗一氣呵成，最後腳未落地又是一招火星－

１７凌空一擊，瞬時之間沙塵滾滾，在擂台東北角引起不小的騷動。



稍懂的人都知曉，按照武俠小說的戲路，這算是進了點門道了，不過還不急，江湖水深得很

，好戲肯定還在後頭。果然，群雄酒席上星條幫喬幫主若無其事拍掉膊頭上的塵土，言下之意你

小子這點功夫，最多也就是弄髒我的衣服，當下居然就不再發話了。



各家掌門看在眼裡，無不暗自冷笑，這金家天不怕地不怕，樹敵甚多，周遭都有仇家，真要

打起來，還真用不著喬幫主出手。更何況幫主武功蓋世，隨便出手不怕被人笑話他不講武德？



＊高手過招誰先動誰被動＊



再看這邊打得最激烈之處，武林高手過招，誰先動誰被動。大白熊寨主既然先動了手，一招

一式自被喬幫主看得清清楚楚，一旦露出破綻就有滅門之災。幫主施施然穩坐看台之上，暗地裡

千里眼、順風耳一件件利器盡出，更使出隔空點穴的上乘內功，專打大白熊寨主的五經六脈，把

他逼得連連後退。



眾所周知，喬幫主以一套瞌睡打穴功夫名揚天下，使起劍來似睡非睡，耳根卻清楚得很，點

起穴來更是招招致命。他懂得真正的高人論劍，那是「會當凌絕頂，一覽眾山小」，必然跟足武

林規距，後發制人。按武俠小說的戲路，到了最後關頭，說不定就會有人「滄海一聲笑，濤濤兩

岸潮」。



喬幫主倒也是在江湖上行走了一輩子，定力了得，最後關頭沒到，也就任由得台下一眾弟兄

打得血流如注，高呼：「大哥，快動手啊，弟兄們頂不住了！」他除了隔空暗助，硬就是居高臨

下，紋風不動。



＊笑面虎暗學《九陰真經》＊



雖說如此，眼看著場內刀光劍影，也不能讓同門弟兄輸了，於是他稍微動用一股內力注向笑

面虎。不料就是這一相助，他瞬間感到邪門了！但覺自己的內力源源不絕被吸到對方身上。幫主

不由得一驚，仔細打量對方，以前沒把他放在眼裡，可這分明不就是《九陰真經》嗎？！



喬幫主暗道不妙，表面若無其事，暗中卻趕緊發功欲抽身而出，不料自己的內力被對方粘在

一起，任他怎麼掙也掙不脫，一時之間翻江倒海，剛想喝停就又洩出一口真氣。幫主本來年事已

高，且內力虛耗多年本已所剩不多，省下這點真氣本來是要留待最後關頭才用。如果使出去，下

一口氣就緩不過來了。他當下只好護緊面門，凝神閉氣，撐得一時算一時，最要緊不讓各路豪傑

看出破綻，免得被人趁機發難。



＊江湖水深高手也中伏＊



回想起來，笑面虎早就對幫主陽奉陰違。和大白熊寨動手之前，幫主已經提醒他以大局為重

不要挑事，可他不聽。現在動起手來，居然愈打愈強，竟連幫主的內功都被他吸走，是誰暗中教

他的？幫主留神一看，只見五眼同門老二在場中走高竄低，忙著給笑面虎遞刀，還有那大白熊寨

的幾個世代仇家，表面上扮弱，暗地裡卻是拚了命給笑面虎續力。



喬幫主看罷似乎明白了些甚麼，這江湖的水那麼的深，一個不慎高手也會中伏。這一眾同門

給他挖了個龍潭虎穴的大坑，一旦跳下去就要和大白熊寨主拚個你死我亡；若是不跳的話，就這

麼拚耗內力，同樣會落得個兩敗俱傷的下場。



就在他苦無脫身之計時，突然背後注來一股原力，他回頭一看不由得大喜望外：「奧巴馬師

弟，你終於來救我了！」



《經濟通通訊社評論員 范強》

