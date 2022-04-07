《台股攻略－黃振宇》外資連日沽壓，台股跌過３００點

《台股攻略》美國聯儲局擬加快加息及縮表步伐，拖累美股下挫，而台灣疫情持續擴大，台

股今日（７日）再度下挫，電子權值股偏軟，金融股乏力，導致指數跌勢擴大，最終收

１７１７８﹒６３點，跌３４３點，成交金額為３０９８﹒１７億元（新台幣．下同），三大法

人合計淨賣出５００﹒１２億元，外資更錄得淨賣出４４７億元。

電子板塊積弱，台積電再度受壓，收５６６元，跌２﹒１％；聯發科收８５０元，跌

３﹒６％，創近半年新低；聯電、日月光投控、國巨、友達及大立光均跌２％至５％。另外，高

價股的矽力－ＫＹ收３０５０元，跌４﹒５％；信驊收３０８０元，跌超過７％。金控股受惠加

息趨勢，早段曾表現強勢，但仍不敵大市沽壓，華南金、開發金、第一金及合庫金均跌超過２％

，國泰金跌１﹒１％，富邦金跌１﹒９％，僅中信金升０﹒７％，兆豐金升０﹒１％。航運股持

續探底，萬海重挫４﹒２％，長榮及陽明亦跌超過３％。航空雙雄後繼無力，長榮航大跌

６﹒４％，華航跌４﹒２％。布料廠的宏遠表示，雖然原料及運費成本上升，但整體市場需求不

減，公司更將開拓新產線，改善產品組合及提高產線設備使用率。隨著太陽能安裝量逐年攀升，

新晶投控訂單已超過３千萬瓦，按年增長５０％，可望緩解原物料上漲壓力。

美聯儲表示將於５月加息及縮表，而美十年期債息飆升超過２﹒６％，加上俄烏戰局未定，

消息拖累環球股市下挫。台股方面，外資一連三日累計淨賣出超過８００億元，預料大市仍然波

動，建議投資者暫時保持觀望，或留意受惠加息的金控股作防守策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

