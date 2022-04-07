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即市新聞

07/04/2022 10:39

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨即市顯著向淡

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、地產
建築業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、中國海外發展（００６８８）與海螺水泥（００９１４），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選創科實業（００６６９）、長和（００００１）與百威亞太（０１８７６）。
　　恒指期貨市場開市後，淡友率先乘勢進功，但好友於２１８４０前已經站穩陣腳。但無論如
何，自２１５４２起的升浪已經遭到破壞，市況已經變得好淡難分，有待突破。小時圖上，保歷
加通道頂部阻力下移，通道底部則在上移，證明好淡雙方於實力上逐漸接近。另一方面，通道中
軸已從支持變為阻力，ＳＡＲ、ＲＳＩ、ＳＴＣ和ＭＡＣＤ則均屬利淡。ＤＭＩ方面，＋Ｄ１仍
低於－Ｄ１；ＡＤＸ若升回２０線之上，確認即市淡勢。最後，２１５４２╱２１２８３為短期
支持位，不宜有失。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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