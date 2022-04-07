【虛幣世界】聯儲暗示加息半厘，加密貨幣急挫

《經濟通通訊社７日專訊》聯儲公局了 ３ 月份會議記錄，其中討論了未來適合加息半厘

一次或多次；另外美聯儲主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ Ｐｏｗｅｌｌ）上周提出加息半厘的可能

性，以抑制通脹，由於近 ８％ 的通脹率已達到四年來的高位，並且隨著烏克蘭衝突的加劇、

破壞能源價格和全球供應鏈，近期油價波動已經影響到市民日常使用。

美股急挫，而比特幣價格跌穿４４０００美元水平，以太幣則失守跌至３２００美元水平。

按市值計算，前 ２０ 名中的所有主要山寨幣都錄得虧損，ＳＯＬ下跌超過 １０％，ＡＤＡ

和 ＤＯＴ曾各下跌約８％。迷因幣ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ分別下跌約１２％和９％。

據經濟通據數顯示，比特幣現報４３５２１﹒２９（美元．下同），升０﹒８１％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報３２０３﹒２９元，升１﹒１０％；艾達幣報１﹒０６７元，升

１﹒４３％；瑞波幣報０﹒７７２８元，升１﹒７７％。（ｕｌ）



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