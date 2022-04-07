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07/04/2022 08:39

【虛幣世界】聯儲暗示加息半厘，加密貨幣急挫

　　《經濟通通訊社７日專訊》聯儲公局了　３　月份會議記錄，其中討論了未來適合加息半厘
一次或多次；另外美聯儲主席鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ　Ｐｏｗｅｌｌ）上周提出加息半厘的可能
性，以抑制通脹，由於近　８％　的通脹率已達到四年來的高位，並且隨著烏克蘭衝突的加劇、
破壞能源價格和全球供應鏈，近期油價波動已經影響到市民日常使用。
　　美股急挫，而比特幣價格跌穿４４０００美元水平，以太幣則失守跌至３２００美元水平。
按市值計算，前　２０　名中的所有主要山寨幣都錄得虧損，ＳＯＬ下跌超過　１０％，ＡＤＡ
和　ＤＯＴ曾各下跌約８％。迷因幣ＤＯＧＥ和ＳＨＩＢ分別下跌約１２％和９％。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４３５２１﹒２９（美元．下同），升０﹒８１％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３２０３﹒２９元，升１﹒１０％；艾達幣報１﹒０６７元，升
１﹒４３％；瑞波幣報０﹒７７２８元，升１﹒７７％。（ｕｌ）

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