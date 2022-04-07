《談國論企－黎偉成》服務業３月份收縮受困疫情

《談國論企》中國的服務業於２０２２年３月份由上月的略為擴張，急劇逆轉為較明顯的收

縮，顯然受到新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在多個主要城市，出現不同程度再活躍的影響；相信此

情在短期持續難免，但國家的「動態清零」政策和相關措施肯定發揮良性效應，國民經濟保持穩

中有進的發展可期。要注意的，當然是非製造業的投入產品及銷售價格不斷向上，對服務業及建

築業的發展和回報，存在一定的壓力。



＊新訂單連連縮減和銷售價反升使商情受困＊



據中國國家統計局發布的最新資料，非製造業商務活動指數在２０２２年３月份出現較大程

度的逆轉，特別是（甲）服務業的情況，頗有急轉直下之概：（一）商務活動指數環比急劇下跌

３﹒８個百分點，並跌至４６﹒７的遠離臨界點５０以下的低位，完全抹去２月份５１﹒６所提

升的０﹒５個百分點，和１月份亦大幅回落１﹒７個百分點，使２０２２年首季度出現環比累計

下跌整整５個百分點。

服務業的商務活動由擴張轉收縮，乃受困於（二）新訂單於最近一段時間加速縮減，特別是

２０２２年３月份環比回落１﹒６個百分點，並跌至４４﹒７的相當明顯的收縮水平，連同２月

份４６﹒３跌０﹒５個百分點，和１月份４６﹒８亦跌１﹒４個百分點，使一季度累計下跌

３﹒５個百分點之普，而２０２１年１２月份即使環比略彈０﹒２個百分點，卻仍然處４８﹒２

的低於臨界點的劣境。由是服務業的商務活動，在新訂單不斷縮減的壓力底下，終於在２０２２

年３月得大幅回落至臨界點以下的顯著收縮水平。

再看（三）國家統計局對服務業最新發展之語，為：「從行業情況看，電信廣播電視及衛星

傳輸服務、貨幣金融服務、保險業等行業低於臨界點」。要解讀的有幾個重點：（Ｉ）所列的有

擴張行業，僅處於「５５或以上較高景氣區」，較２０２１年１２月份的「６０或以上高位景氣

區間」，有明顯的倒退，因（ｉ）「５５」比「６０」低整整５個百分點，而（ｉｉ）所形容的

「較高景氣區」，當然不及「高位景氣區域」，即：「降了級別」。此為２０２２年１－３月份

之況，惹人注目的，是月已不再見到２月份及１月份的鐵路運輸、航空運輸等業，加上郵政快遞

同樣未再擴張，反映出境內的物流需求有頗大程度回落，相信這與疫情在多個大城市出現不同程

度惡化有關。

但（ＩＩ）電信擴播及衛星傳輸服務，仍然是長期快速擴張的行業，此因：受惠於５Ｇ拉動

的通信需求保持快速成長，更重要的是工商各業和居民所需的各種各樣智能服務需求更為強烈，

前景廣闊、良佳。

和（ＩＩＩ）服務行業中之貨幣金融服務，保險業，亦處於較高景氣區繼續擴張，惟資本市

場服務，卻處於收縮水平，發展有點不大平行。要是滬、深股市市況回穩後，會對資本市場服務

回復較佳的支持。

商務活動有收縮的行業，為：鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、房地產、租賃及商業服務

、文化體育娛樂等，同樣受到疫情的影響，居民外出消費、購物有所減少，造成頗不輕的負面影

響和壓力。須強化防疫控疫力度和成效，使經濟社會和民生復常。



＊須強化防疫控疫力度使經濟社會復常＊



其他利淡因素，有（四）產銷價格中之（１）投入產品價格分類指數於是月份達５４﹒９，

環比上升１﹒８個百分點，並使（２）銷售價格分類指數亦升１﹒４個百分點，重新回升至臨界

點以上的５０﹒６水平。此削弱服務業的競爭力。

和（五）服務業商務活動預期指數，在２０２２年３月份環比急劇下滑整整６個百分點，至

５３﹒６，扭轉２月份５９﹒６環比上升２﹒９個百分點之態，市場顯然未減對疫情之憂。

至於（乙）建築業，擴張的步伐亦漸見放緩：商務活動指數於２０２２年３月份雖提升至

５８﹒１，但環比升幅收窄至０﹒５個百分點，而２月份為５７﹒６環比上升２﹒２個百分點，

和１月份５５﹒４回落０﹒９個百分點；而（Ａ）價格全面回升：投入產品價格分類指數回升３

。個百分點，並達６１﹒４的快速擴張水平；銷售價格分類指數上升１。個百分點處５４﹒４。

利淡因素還有（Ｂ）新訂單分類指數於是３月份大幅回落３﹒９個百分點，調至５１﹒２的

接近臨界點的水平，２月份５５﹒１仍升１﹒８個百分點。（Ｃ）從業人員分類指數是月份更大

跌５﹒７個百分點，和險踞５０﹒１的輕微上升水平，２月份為５５﹒８環比飆升６﹒６個百分

點。

（Ｄ）業務活動預期指數於２０２２年３月份雖處６０﹒３，環比卻大幅減少５﹒３個百分

點，２月份達６６環比升６﹒６百個分點和１月份６４﹒４升４﹒５個百分點。

凡此，使非製造業商務活動指數於２０２２年３月份跌至４８﹒４的臨界點以下的收縮水平

，環比更是回落３﹒２個百分點；２月份達５１﹒６，提升０﹒５個百分點，和１月份僅達

５１﹒１和環比大幅回落１﹒６個百分點之態，是為２０２１年８月份受到氣候變化影響而急挫

７﹒３個百分點至４５﹒２以來較為緩慢增長的兩個月份。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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