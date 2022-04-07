《異動股》科技股低開高走，美團（０３６９０）轉升逾４％冠藍籌

《經濟通通訊社７日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒１６％，報１６７﹒６元，該股
成交約４６７萬股，涉資７﹒６６億元。
美國宣布加強制裁俄羅斯，同時聯儲局３月會議紀要顯示美國將以更快速度縮表，隔晚美股
下跌，中概股同步跟跌。港股多隻科技股低開，但隨後有買盤支持收窄跌幅或轉升；阿里
（０９９８８）升０﹒４６％，報１０８﹒１元；騰訊（００７００）無升跌，報３８１元；京
東集團（０９６１８）升０﹒２６％，報２３５﹒４元；網易（０９９９９）跌０﹒６６％，報
１５０﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒８４％；小米（０１８１０）升
１﹒４６％，報１３﹒８６元。
現時，恒生指數報２２１５２，升７１點或升０﹒３２％，主板成交１４２﹒２３億元。國
企指數報７６５８，升４９點或升０﹒６５％。恒生科技指數報４６２６，升３８點或升
０﹒８４％。
即月期指新報２２１３２，升４１點，低水２０點。即月國指期貨報７６５３，升４３點，
低水５點。即月科指期貨新報４６２２，升５１點，低水２４點。
上證綜合指數報３２８７，升４點或升０﹒１３％，成交６８８﹒０５億元人民幣。
深證成份指數報１２１９１，升１８點或升０﹒１５％，成交９４３﹒９６億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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美團（０３６９０） １６７﹒６０元 升４﹒１６％
阿里（０９９８８） １０８﹒１０元 升０﹒４６％
騰訊（００７００） ３８１﹒００元 無升跌
京東集團（０９６１８） ２３５﹒４０元 升０﹒２６％
網易（０９９９９） １５０﹒３０元 跌０﹒６６％
小米（０１８１０） １３﹒８６元 升１﹒４６％
百度（０９８８８） １３８﹒８０元 跌２﹒６６％
快手（０１０２４） ７５﹒８５元 升０﹒７３％
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（ｈｃ）
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