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07/04/2022 09:45

《異動股》科技股低開高走，美團（０３６９０）轉升逾４％冠藍籌

　　《經濟通通訊社７日專訊》美團（０３６９０）現價升４﹒１６％，報１６７﹒６元，該股
成交約４６７萬股，涉資７﹒６６億元。
　　美國宣布加強制裁俄羅斯，同時聯儲局３月會議紀要顯示美國將以更快速度縮表，隔晚美股
下跌，中概股同步跟跌。港股多隻科技股低開，但隨後有買盤支持收窄跌幅或轉升；阿里
（０９９８８）升０﹒４６％，報１０８﹒１元；騰訊（００７００）無升跌，報３８１元；京
東集團（０９６１８）升０﹒２６％，報２３５﹒４元；網易（０９９９９）跌０﹒６６％，報
１５０﹒３元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒８４％；小米（０１８１０）升
１﹒４６％，報１３﹒８６元。
　　現時，恒生指數報２２１５２，升７１點或升０﹒３２％，主板成交１４２﹒２３億元。國
企指數報７６５８，升４９點或升０﹒６５％。恒生科技指數報４６２６，升３８點或升
０﹒８４％。
　　即月期指新報２２１３２，升４１點，低水２０點。即月國指期貨報７６５３，升４３點，
低水５點。即月科指期貨新報４６２２，升５１點，低水２４點。
　　上證綜合指數報３２８７，升４點或升０﹒１３％，成交６８８﹒０５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２１９１，升１８點或升０﹒１５％，成交９４３﹒９６億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團（０３６９０）　　　１６７﹒６０元　升４﹒１６％
　　阿里（０９９８８）　　　１０８﹒１０元　升０﹒４６％
　　騰訊（００７００）　　　３８１﹒００元　　　　無升跌
　　京東集團（０９６１８）　２３５﹒４０元　升０﹒２６％
　　網易（０９９９９）　　　１５０﹒３０元　跌０﹒６６％
　　小米（０１８１０）　　　　１３﹒８６元　升１﹒４６％
　　百度（０９８８８）　　　１３８﹒８０元　跌２﹒６６％
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒８５元　升０﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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