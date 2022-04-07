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即市新聞

07/04/2022 12:45

《午市前瞻》專家指聯儲局將穩步收水，不會對市場造成大幅波動

　　《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收市報２１７９１，跌２８９點或１﹒３１％，主
板成交６５０﹒４４億元。恒生中國企業指數報７４９７，跌１１１點或１﹒４６％。恒生科技
指數報４４９０，跌９７點或２﹒１２％。

＊張智威：港股夾在「中國放水」與「美國收水」之間＊

　　恒指上午表現反覆，低開１７０點後一度由美團（０３６９０）領頭回升，但之後再度回吐
。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，現時大市「唔上唔落」，因為復活節長假
即將來臨，投資者都不太願意在假期前出手。
　　昨日（６日）美國聯儲局公布會以每月最多９５０億美元規模縮表，美股市場連跌兩日。張
智威指現時恒指好淡爭持，也歸因於中美貨幣政策相異。美國逐步加息收水，但中國則趨向降準
放水，而港股正處於收水與放水的「鹹淡水交界」位置，造成現時大市的尷尬情況。他認為，即
使美國縮表力度擴大，對環球市場以至港股影響都不大。他舉例，昨日美股除納指外，道指及標
普跌幅不大，維持預期聯儲局會穩步收水，對市場影響不會過大。
　　美國市場在收水預期下現套現趨勢，美元指數升至９９水平。張智威指外資有機會流入將受
中國放水帶動的板塊，包括基建及內銀板塊，他看好中交建（０１８００）現價可買，ＰＥ低息
率高，看好重上４﹒７元水平。（ｈｃ）

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