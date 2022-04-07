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07/04/2022 17:47

【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

　　《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開１７０點，報２１９１０點。最高升１５６點報
２２２３６點，最低跌３０１點報２１７７９點。恒指收報２１８０８點，跌２７１點或
１﹒２３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣，減少７７﹒１％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、中國海外發展（００６８８）；淨
賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、華潤啤酒（００２９１）、工商銀行
（０１３９８）。
　　主板成交１１７３﹒３１億元減少１２﹒６％。其中港股通成交２８２﹒４億元，佔總成交
２４﹒１％。

＊騰訊旗下「企鵝電競」終止營運＊

　　騰訊旗下移動電競內容平台「企鵝電競」發布退市公告，宣布將於２０２２年６月７日２３
時５９分終止運營。公告顯示，由於業務發展策略的變更，企鵝電競相關產品，包括《企鵝電競
》（包括其網頁端、Ａｐｐ端、ＰＣ端、ＴＶ端、Ｈ５、微信小程序）以及《企鵝電競直播助手
》（包括其網頁端、Ａｐｐ端、ＰＣ端）終止運營。
　　中國海洋石油跌２﹒９１％報１１﹒３６元，北水淨買入４﹒１億元；美團跌０﹒９９％報
１５９﹒３元，北水淨買入２﹒７億元；中國海外發展跌２﹒０９％報２５﹒８元，北水淨買入
０﹒８億元。
　　騰訊控股跌１﹒７３％報３７４﹒４元，北水淨賣出５﹒２億元；華潤啤酒跌２﹒７３％報
４４﹒５５元，北水淨賣出２﹒９億元；工商銀行跌０﹒４２％報４﹒７９元，北水淨賣出
２﹒１億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　４﹒１０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒７３
　　中國海外發展　（００６８８）　　　　　　０﹒７９
　　開拓藥業　　　（０９９３９）　　　　　　０﹒４３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－５﹒２５
　　華潤啤酒　　（００２９１）　　　　　－２﹒８９
　　工商銀行　　（０１３９８）　　　　　－２﹒０６
　　思摩爾國際　（０６９６９）　　　　　－１﹒６３
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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