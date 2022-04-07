【北水炒Ｄ乜】淨流入５﹒１億人幣，買中海油沽騰訊

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開１７０點，報２１９１０點。最高升１５６點報

２２２３６點，最低跌３０１點報２１７７９點。恒指收報２１８０８點，跌２７１點或

１﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入５﹒１億元人民幣，減少７７﹒１％。北水淨買入最多的個股

依次是中國海洋石油（００８８３）、美團（０３６９０）、中國海外發展（００６８８）；淨

賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、華潤啤酒（００２９１）、工商銀行

（０１３９８）。

主板成交１１７３﹒３１億元減少１２﹒６％。其中港股通成交２８２﹒４億元，佔總成交

２４﹒１％。



＊騰訊旗下「企鵝電競」終止營運＊



騰訊旗下移動電競內容平台「企鵝電競」發布退市公告，宣布將於２０２２年６月７日２３

時５９分終止運營。公告顯示，由於業務發展策略的變更，企鵝電競相關產品，包括《企鵝電競

》（包括其網頁端、Ａｐｐ端、ＰＣ端、ＴＶ端、Ｈ５、微信小程序）以及《企鵝電競直播助手

》（包括其網頁端、Ａｐｐ端、ＰＣ端）終止運營。

中國海洋石油跌２﹒９１％報１１﹒３６元，北水淨買入４﹒１億元；美團跌０﹒９９％報

１５９﹒３元，北水淨買入２﹒７億元；中國海外發展跌２﹒０９％報２５﹒８元，北水淨買入

０﹒８億元。

騰訊控股跌１﹒７３％報３７４﹒４元，北水淨賣出５﹒２億元；華潤啤酒跌２﹒７３％報

４４﹒５５元，北水淨賣出２﹒９億元；工商銀行跌０﹒４２％報４﹒７９元，北水淨賣出

２﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ４﹒１０

美團 （０３６９０） ２﹒７３

中國海外發展 （００６８８） ０﹒７９

開拓藥業 （０９９３９） ０﹒４３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） －５﹒２５

華潤啤酒 （００２９１） －２﹒８９

工商銀行 （０１３９８） －２﹒０６

思摩爾國際 （０６９６９） －１﹒６３

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４９

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