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即市新聞

07/04/2022 15:43

《美元走勢－羅明立》英鎊反彈後料仍要下試１﹒３０

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２３﹒９０　１２３﹒８４　１２３﹒４８
　　歐元╱美元　１﹒０９１７　１﹒０９３４　１﹒０８９７
　　英鎊╱美元　１﹒３１０５　１﹒３１０６　１﹒３０６９
　　美元╱瑞郎　０﹒９３２０　０﹒９３３０　０﹒９３１８
　　美元╱港元　７﹒８３７５　７﹒８３９２　７﹒８３６４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》星期三（６日）無重要經濟數據公布，市場焦點是美聯儲公布的３月會議紀要
。原來局方在３月份原是打算加息０﹒５％，但考慮到烏克蘭戰爭的因素，最終只上調利率
０﹒２５％；此外局方計劃短期內縮減資產負債表，估計會由９５０億美元開始，最快從５月份
實行，當中會減持６００億美元國債，以及３５０億美元抵押貸款證券。俄烏局勢仍然緊張，烏
克蘭方面態度轉趨強硬，現階段達成談判協議的希望不大。　
　　美匯指數高位震盪，在９９﹒５０附近波動。美聯儲收水力度將會加大的態度更為明確，在
通脹高企且俄烏地緣局勢緊張未有緩和的情況下，美元應會挑戰１００大關。英鎊跌至
１﹒３０４０附近略為反彈，初步阻力位在１﹒３１２０，之後阻力在１﹒３１８０，估計反彈
後仍然要下試３月中的低位１﹒３０。
　　　　　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒３１３０　１﹒３０１０　１﹒３１８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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