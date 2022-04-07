《美元走勢－羅明立》英鎊反彈後料仍要下試１﹒３０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２３﹒９０ １２３﹒８４ １２３﹒４８

歐元╱美元 １﹒０９１７ １﹒０９３４ １﹒０８９７

英鎊╱美元 １﹒３１０５ １﹒３１０６ １﹒３０６９

美元╱瑞郎 ０﹒９３２０ ０﹒９３３０ ０﹒９３１８

美元╱港元 ７﹒８３７５ ７﹒８３９２ ７﹒８３６４

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《美元走勢》星期三（６日）無重要經濟數據公布，市場焦點是美聯儲公布的３月會議紀要

。原來局方在３月份原是打算加息０﹒５％，但考慮到烏克蘭戰爭的因素，最終只上調利率

０﹒２５％；此外局方計劃短期內縮減資產負債表，估計會由９５０億美元開始，最快從５月份

實行，當中會減持６００億美元國債，以及３５０億美元抵押貸款證券。俄烏局勢仍然緊張，烏

克蘭方面態度轉趨強硬，現階段達成談判協議的希望不大。

美匯指數高位震盪，在９９﹒５０附近波動。美聯儲收水力度將會加大的態度更為明確，在

通脹高企且俄烏地緣局勢緊張未有緩和的情況下，美元應會挑戰１００大關。英鎊跌至

１﹒３０４０附近略為反彈，初步阻力位在１﹒３１２０，之後阻力在１﹒３１８０，估計反彈

後仍然要下試３月中的低位１﹒３０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒３１３０ １﹒３０１０ １﹒３１８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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