【新冠肺炎】落馬洲河套區應急醫院首期竣工，提供五百張負壓床位

《經濟通通訊社７日專訊》位於落馬洲河套區的中央援港應急醫院，首期工程竣工交付，將
提供５００張負壓床位，包括３２張ＩＣＵ病床及２間手術室。
該應急醫院屬呼吸科傳染病專科醫院，佔地５０萬平方米，待全部工程完成後，將提供
１０００張負壓床位，包括３間手術室和１００張ＩＣＵ病床，以及放射科、檢驗科、輸血科等
醫療設施，以及藥房、氧氣站等配套，預計本月底全部完工交付。（ｂｉ）
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