【紓困措施】八達通：今期消費券七成人選用，有信心下期維持佔比

《經濟通通訊社７日專訊》政府今日起向約６３０萬名合資格市民發放新一輪首階段電子消

費券。透過八達通收取的消費券會分兩期，市民今日起可以拍卡收取首期４０００元的消費券，

因應現時八達通卡的儲值限額，第一次拍卡領取的金額不能超過３０００元。

八達通營業及市務總監李玉兒表示，今期消費券有七成人選用八達通，有信心下一期可以維

持佔比，凌晨開始發放時，有很多市民透過應用程式領取，第一個小時網絡有不穩定，部分市民

嘗試幾次才領取，但１個小時後已回復正常，其後運作順暢。對於有市民表示，深水埗港鐵站八

達通服務站今早死機，李玉兒表示，由於很短時間使用率很高，很快已回復正常，站內亦有便利

店可領取，對市民影響不大。

至於會否調高３０００元儲值上限，李玉兒指，八達通是不記名，會從方便、靈活性及法例

幾方面平衡考慮，相信目前限額可滿足用戶需要，又透露在２至３月增加了２５００個新商戶登

記用八達通。她指出，參考上次經驗，推出消費券期間，電器、電子產品、餐飲、網購的消費額

升幅較高。

至於遺失八達通並錯過上月２５日登記限期的市民，可到政府平台重新登記新八達通卡號碼

，以取回消費券未領取金額。八達通表示，為鼓勵市民使用八達通應用程式及網上消費，首５０

萬名首次透過八達通應用程式領取消費券的用戶，可獲１０元獎賞，其他實體店優惠將於今個月

下旬，或待疫情紓緩及放寬社交距離措施後推出。（ｃｗ）

