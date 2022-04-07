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即市新聞

07/04/2022 09:29

【紓困措施】新一期首階段消費券今日發放，多名市民凌晨拍卡領取

　　《經濟通通訊社７日專訊》６３０萬名合資格市民，今日起可以領取第一期５０００元電子
消費券。今日凌晨１２時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，
約半小時已有近６０人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。
　　有市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫
情下收入減少，消費券有如及時雨，可幫助日常開支。
　　八達通發言人指，由於系統在４月７日凌晨達流量高峰，部份客戶透過八達通Ａｐｐ領取消
費券時，或須稍為等候或重試。除了透過八達通Ａｐｐ，市民亦可透過交通補貼站，指定零售店
以及八達通服務站領取消費券。
　　去年經已成功登記消費券計劃的市民，會透過同一儲值支付工具帳戶獲發消費券，使用支付
寶香港、Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住賞」或ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ的市民，可一次過獲發
５０００元；至於使用八達通的市民，第一輪會獲發４０００元，用完後可以在隨後一個月的
１６日，拍卡領取餘下１０００元。三種支付工具的第一輪５０００元，及八達通的４０００元
消費券，要在１０月底前用完。（ｃｗ）

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