【紓困措施】新一期首階段消費券今日發放，多名市民凌晨拍卡領取

《經濟通通訊社７日專訊》６３０萬名合資格市民，今日起可以領取第一期５０００元電子

消費券。今日凌晨１２時起在旺角港鐵站八達通補貼領取站中，已陸續有市民拍卡領取消費券，

約半小時已有近６０人拍卡，領取流程亦十分暢順，未見有市民無法領取。

有市民興奮指期待已久，惟認為現時疫情仍然嚴峻，不會刻意外出購物慶祝；亦有市民稱疫

情下收入減少，消費券有如及時雨，可幫助日常開支。

八達通發言人指，由於系統在４月７日凌晨達流量高峰，部份客戶透過八達通Ａｐｐ領取消

費券時，或須稍為等候或重試。除了透過八達通Ａｐｐ，市民亦可透過交通補貼站，指定零售店

以及八達通服務站領取消費券。

去年經已成功登記消費券計劃的市民，會透過同一儲值支付工具帳戶獲發消費券，使用支付

寶香港、Ｔａｐ ＆ Ｇｏ「拍住賞」或ＷｅＣｈａｔ Ｐａｙ ＨＫ的市民，可一次過獲發

５０００元；至於使用八達通的市民，第一輪會獲發４０００元，用完後可以在隨後一個月的

１６日，拍卡領取餘下１０００元。三種支付工具的第一輪５０００元，及八達通的４０００元

消費券，要在１０月底前用完。（ｃｗ）

