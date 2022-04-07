【夜期時段】即月期指最新報２１８３８點，升３６點，高水２９點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１８０６點，升４點，低水３點，
最新報２１８３８點，升３６點，高水２９點，合約成交４６０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４９２點，升４點，低水４點，最新報７５０５點，升
１７點，高水９點，合約成交３１４張。
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