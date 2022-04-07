【新冠肺炎】匯豐下周一起最多五成員工返辦公室，鼓勵參與快測

《經濟通通訊社７日專訊》匯豐銀行向員工發出內部電郵表示，由下周一（１１日）起可讓
最多五成員工返回辦公室，參與日常業務及活動，包括在分行及商業客戶服務中心的同事，可與
前線經理及部門主管就有關安排作出討論。員工在上班前需要進行快速抗原測試。
港府由明日（８日）起一連三天推行全民快測，匯豐鼓勵所有員工及第三方服務供應商一同
參與，因為這是讓香港社會回復正常的重要一步。（ｂｉ）
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