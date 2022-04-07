【特首選戰】李家超委任吳文華、陳清霞及黃永光為選舉開支代理人

《經濟通通訊社７日專訊》已辭職參選特首的政務司司長李家超今委任３名選舉開支代理人

，分別為立法會前秘書長吳文華、港區全國政協委員陳清霞、以及信和集團副主席黃永光。三人

的授權書均由全國人大常委譚耀宗簽署見證。

根據授權書的內容，李家超委任吳文華和陳清霞的選舉開支最高限額均為７００萬元，委任

黃永光的選舉開支最高限額為３６０萬元。（ｂｉ）

