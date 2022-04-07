【新冠肺炎】楊潤雄：教育局目標下月中全面恢復學校面授課

《經濟通通訊社７日專訊》教育局計劃在復活節後，安排幼稚園、小學及中學會分階段恢復

面授，目標在下月中全面復課。

教育局局長楊潤雄出席立法會一個委員會表示，會先安排小學高年級學生復課，到下月３日

全面恢復小學半日面授，幼稚園部分級別和中學高年級亦在同日恢復面授，到下月１６或１７日

，中學低年級和餘下幼稚園學生亦可面授上課。局方亦考慮容許已達９成接種率的中學恢復全日

面授課堂，正與業界研究相關安排。（ｂｉ）

