【新冠肺炎】楊潤雄：教育局目標下月中全面恢復學校面授課

《經濟通通訊社７日專訊》教育局計劃在復活節後，安排幼稚園、小學及中學會分階段恢復
面授，目標在下月中全面復課。
教育局局長楊潤雄出席立法會一個委員會表示，會先安排小學高年級學生復課，到下月３日
全面恢復小學半日面授，幼稚園部分級別和中學高年級亦在同日恢復面授，到下月１６或１７日
，中學低年級和餘下幼稚園學生亦可面授上課。局方亦考慮容許已達９成接種率的中學恢復全日
面授課堂，正與業界研究相關安排。（ｂｉ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|中國故事07/04/2022
《神州經脈》疫情嚴峻寬鬆政策如箭在弦 聯儲強鷹A場受壓外資走
|財經熱話07/04/2022
績後遭大行狠踩兼首季盈利大跌 思摩爾股價曾再插近一成
|專訪07/04/2022
【即市專訪】林嘉麒籲提防高估值股份 短期跌穿呢個位或再尋底！（有片）
|財經熱話07/04/2022
5000元消費券今發放 惟疫情仍峻叠加通關無期零售股炒唔起
|FOCUS07/04/2022
【FOCUS】聯儲鋪排「最鷹」戲碼 負財富效應狙擊通脹？
|香港要聞07/04/2022
【紓困措施】保就業計劃放寬不設月薪上限等 料174萬僱員受惠
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰