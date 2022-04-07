【特首選戰】李澤鉅：將會提名李家超參選下屆特首

《經濟通通訊社７日專訊》政務司司長李家超周三向特首林鄭月娥請辭，並計劃參選下屆行

政長官選舉。長江集團主席李澤鉅表示，昨天曾表示，新一任特首要以香港的安定繁榮為目標，

有安定的社會才能有繁榮的發展。在此前提下，李家超是出任下屆特首的合適人選，將會提名李

家超參選。（ｂｉ）





